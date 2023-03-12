Подготовка к весенним паводкам началась в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
В целях недопущения подтоплений в данный момент организована расчистка плотин от снега. Также ото льда очищаются водосбросы. На территориях, уязвимых для паводков, проводится санитарная очистка. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
В муниципальные образования, которые могут быть отрезаны от транспортного сообщения вследствие буйства стихии, завозятся необходимые продукты питания, лекарства и непредназначенные в пищу товары.
Известно, что паводки угрожают 13 свердловским населенным пунктам. Половодье начнется в 2023 году из-за высоких атмосферных температур и объемных осадков (ожидается превышение нормы).