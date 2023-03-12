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Подготовка к весенним паводкам началась в Свердловской области

12 марта 2023, 05:58
Фото: 1MI
Правительство Свердловской области начинает готовиться к оперативному устранению последствий весенних паводков. Подтопления, со слов региональных властей, начнутся в апреле и окончатся под конец мая.

В целях недопущения подтоплений в данный момент организована расчистка плотин от снега. Также ото льда очищаются водосбросы. На территориях, уязвимых для паводков, проводится санитарная очистка. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В муниципальные образования, которые могут быть отрезаны от транспортного сообщения вследствие буйства стихии, завозятся необходимые продукты питания, лекарства и непредназначенные в пищу товары.

Известно, что паводки угрожают 13 свердловским населенным пунктам. Половодье начнется в 2023 году из-за высоких атмосферных температур и объемных осадков (ожидается превышение нормы).

Подготовка к весенним паводкам началась в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Природа#Паводки#Весна#Вода
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