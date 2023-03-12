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Подростка зажало на эскалаторе в ТЦ «Апельсин» в Екатеринбурге

12 марта 2023, 08:18
Фото: «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга»
Во время игр 14-летнего жителя Екатеринбурга зажало на эскалаторе. Он находился с друзьями-подростками в ТЦ «Апельсин» в Екатеринбурге.

Со слов очевидцев, ребенок громко кричал, а вместе с ним и взрослые, ставшие свидетелями произошедшего. На вызов приехали доктора — сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадавшего забрали в карету и отвезли в медицинское учреждение, сообщает telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Короче, его вынули, высунули — это капец, — поделилась эмоциями и записью с места произошедшего жительница уральской столицы.

Ранее стало известно, что эскалатор стал причиной травм женщины и ребенка на екатеринбургской станции метро «Чкаловская». Оказалось, физические повреждения жители Екатеринбурга получили из-за того, что передвижная лестница совершила незапланированную остановку.

Женщина с ребенком травмировались в екатеринбургском метро
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дети#Эскалатор#Травмы#Тц#Происшествия#Видео
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