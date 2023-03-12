Подростка зажало на эскалаторе в ТЦ «Апельсин» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Со слов очевидцев, ребенок громко кричал, а вместе с ним и взрослые, ставшие свидетелями произошедшего. На вызов приехали доктора — сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадавшего забрали в карету и отвезли в медицинское учреждение, сообщает telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
Короче, его вынули, высунули — это капец, — поделилась эмоциями и записью с места произошедшего жительница уральской столицы.
Ранее стало известно, что эскалатор стал причиной травм женщины и ребенка на екатеринбургской станции метро «Чкаловская». Оказалось, физические повреждения жители Екатеринбурга получили из-за того, что передвижная лестница совершила незапланированную остановку.