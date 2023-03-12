Подростка зажало на эскалаторе в ТЦ «Апельсин» в Екатеринбурге

Со слов очевидцев, ребенок громко кричал, а вместе с ним и взрослые, ставшие свидетелями произошедшего. На вызов приехали доктора — сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадавшего забрали в карету и отвезли в медицинское учреждение, сообщает telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».