Скончался декан Уральского лесотехнического университета в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Педагогический состав и коллеги Добрачева выразили соболезнования семье, родственникам и друзьям ушедшего из жизни жителя Екатеринбурга. О том, когда состоится траурная церемония и похороны, представители высшего учебного заведения обещали сообщить позднее. Информация об уходе екатеринбуржца из жизни появилась в telegram-канале «УГЛТУ (официальный канал)».
Ранее стало известно о гибели легендарного врача из Екатеринбурга, доктора медицинских наук и заслуженного врач РФ Якова Бейкина. Причиной смерти СМИ называют массовые хронические болезни.