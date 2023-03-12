Скончался декан Уральского лесотехнического университета в Екатеринбурге

Педагогический состав и коллеги Добрачева выразили соболезнования семье, родственникам и друзьям ушедшего из жизни жителя Екатеринбурга. О том, когда состоится траурная церемония и похороны, представители высшего учебного заведения обещали сообщить позднее. Информация об уходе екатеринбуржца из жизни появилась в telegram-канале «УГЛТУ (официальный канал)».