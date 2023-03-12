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Published Сегодня, 07:20

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Скончался декан Уральского лесотехнического университета в Екатеринбурге

12 марта 2023, 07:20
Фото: telegram-канал «УГЛТУ (официальный канал)»
В Екатеринбурге ушел из жизни ветеран УГЛТУ, профессор и один из деканов лесоинженерного факультета Андрей Добрачев. Сообщение о гибели педагога появилось 11 марта.

Педагогический состав и коллеги Добрачева выразили соболезнования семье, родственникам и друзьям ушедшего из жизни жителя Екатеринбурга. О том, когда состоится траурная церемония и похороны, представители высшего учебного заведения обещали сообщить позднее. Информация об уходе екатеринбуржца из жизни появилась в telegram-канале «УГЛТУ (официальный канал)».

Фото: telegram-канал «УГЛТУ (официальный канал)»
Легендарный врач умер в Екатеринбурге
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Ранее стало известно о гибели легендарного врача из Екатеринбурга, доктора медицинских наук и заслуженного врач РФ Якова Бейкина. Причиной смерти СМИ называют массовые хронические болезни.

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#Анна Варнакина#Смерть#Вуз#Педагог#Декан#Екатеринбург#Происшествия
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