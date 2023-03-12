Тепло и дождливо: какой будет погода в Нижнем Тагиле в рабочие будни

Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю в Нижнем Тагиле

С понедельника 13 марта по пятницу 17 числа атмосферная температура в Нижнем Тагиле не будет опускаться ниже +1 градуса в светлое время суток. Ожидается дождь, облачность и пасмурная погода.