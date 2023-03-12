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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Тепло и дождливо: какой будет погода в Нижнем Тагиле в рабочие будни

12 марта 2023, 06:51
Фото: TagilCity.ru

Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю в Нижнем Тагиле

С понедельника 13 марта по пятницу 17 числа атмосферная температура в Нижнем Тагиле не будет опускаться ниже +1 градуса в светлое время суток. Ожидается дождь, облачность и пасмурная погода.

В понедельник, 13 марта, синоптики прогнозируют -2…+9 градусов в течение суток. Пройдет обильный дождь, который принесет до 2,6 миллиметра осадков. Солнце скроется за тучами. Ожидаемая скорость ветра — 4 метра в секунду.

Во вторник, 14 марта, пройдет дождь со снегом. В городе установится температура -5…+2 градуса. Синоптики портала Гисметео сообщают, что будет облачно. Сила порывов ветра уменьшится до 3 м/с.

В среду, 15 марта, погода практически не поменяется: температура в Нижнем Тагиле составит -6…+1 градус, ветер — до 5 м/с, дождя или снега не прогнозируют.

В четверг, 16 марта, ночная температура установится на отметке в 0 градусов, дневная составит +6. Вновь синоптики обещают тагильчанам снег с дождем, облачность и 1,7 миллиметра осадков.

В пятницу, 17 марта, осадков не ожидается. Температура в течение дня варьируется в пределах -2…+9 градусов. Ветер — 4 м/с.

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