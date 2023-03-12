Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
С наступлением плюсовых температур в Нижнем Тагиле начал таять неубранный снег. Ночью вода замерзает и превращается в лед. Люди не могут выехать из своего двора: между заледеневшим снежным покровом и дорожным полотном образовались глубокие колеи.
Это двор Красная 18, 16, 14. Управляющая компания никак не реагирует на заявки, люди не могут выехать со двора. По расчистке дворовых территорий жителям необходимо делать письменные заявки в свои управляющие компании! — сообщили общественники тагильского движения «Тагил без ям».
Тагильчанка рассказала TagilCity.ru, что аналогичная ситуация случилась на выезде из придомовой территории с улицы Красноармейская, 143 в Нижнем Тагиле.
У нас тоже кошмар. И вообще по улицам ходить невозможно. Каток везде, нигде не посыпано. Вот идем, скользим. К «Магниту» проезд только расчищен, а по обе стороны во доре каша страшная, особенно у 192 дома, — разоткровенничалась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Марина К.
Тагильчанка, живущая в многоэтажке по адресу Гвардейская, 39, сообщила TagilCity.ru о том, что жильцы дома ожидают во дворе весеннее «море». Причина тому — невывезенный дорожниками снег, который складировался на придомовой территории.
У нас во дворе в этом году ожидаем море. Особенно возле нашего дома. Всю зиму, как почистят, так и оставляют снежные кучи. Еще и в палисадниках между подъездами навалено. А вся вода потом стечет к нашему дому, потому что двор у нас под уклоном. Сейчас пока не сильно таяние началось, не так заметно. Но потом будем плавать, — сокрушается Оксана Ш.
Жители поселка Черноисточинск — спутника Нижнего Тагила, — пожаловались на ледяную колею, отрезавшую населенный пункт от «большой земли». Свердловчанка Оксана рассказала, что по улице Бажова образовалась колея размером в 20 сантиметров, заполненная водой.
Я вот сегодня приехала проведать маму и чуть ноги себе не сломала. Это ж надо, колея сантиметров 20, и вся в воде. Невозможно идти, не то что ехать. Получается, что никто не следит за состоянием дорог в поселке. И спросу ни с кого нет! — рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил» местная жительница Оксана.
В возникшей ситуации горожане винят управляющие компании, которые не отвечают на заявки жителей Нижнего Тагила и не вывозят снег с улиц.
Управляющая компания Дзержинского района по несколько месяцев игнорирует заявки на уборку снега. За зиму убирали его только один раз. В итоге во дворе сейчас все замерзло, и машины не могут проехать — машины вмерзают в лед, — поделилась наблюдениями с редакцией TagilCity.ru местная жительница Карина Д.
В тоже время дорожные компании, которые отвечают за уборку городских улиц вне дворовых территорий, ведут расчистку в круглосуточном режиме. «Тагилдорстрой» сообщает, что в график уборки снега внесло коррективы резкое потепление.
Мы получаем ваши сигналы, и стараемся оперативно реагировать на них. Пожалуйста, проявите терпение. Мы выводим технику и людей круглосуточно и в полном объеме. Сегодня чистили Голый Камень, Заречную, Старую Выю, Малую Кушву, Гальянку. В городе — открываем ливневые канализации и вывозим снег, — сообщила пресс-служба организации в сообществе «НИЖНИЙ ТАГИЛ | ДОРОГИ БЕЗ ДУРАКОВ».
Дорожники сообщили, что в воскресенье, 12 марта, совершат выезд и в другие районы города. Они также подметили, что чистка придомовых территорий от снега — задача управляющих компаний.