В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК создана комиссия по расследованию смерти рабочего

Представитель ЕВРАЗ НТМК в ответ на запрос редакции TagilCity.ru подтвердил факт смерти подрядчика на территории организации. В компании также сообщили о том, что на предприятии создана комиссия для расследования инцидента, произошедшего 7 марта в Нижнем Тагиле.