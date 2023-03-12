В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК создана комиссия по расследованию смерти рабочего

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Пресс-служба промышленного комплекса в Нижнем Тагиле сообщает, что рабочий скончался при снятии с места установки выведенной из эксплуатации трубы, насчитывающей 800 миллиметров в диаметре.
Для выяснения причин произошедшего на предприятии создана комиссия, ведется расследование, — сообщила изданию TagilCity.ru пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.
Сотрудники компании выразили соболезнования семье погибшего. Известно, что родственникам скончавшегося подрядчика будет оказана материальная помощь.
Напомним, что резчик ушел из жизни в результате падения с восьмиметровой высоты. Со слов собеседника издания, рабочий находился в автовышке и резал трубу.