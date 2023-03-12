TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК создана комиссия по расследованию смерти рабочего

12 марта 2023, 12:39
Фото: 1MI
Представитель ЕВРАЗ НТМК в ответ на запрос редакции TagilCity.ru подтвердил факт смерти подрядчика на территории организации. В компании также сообщили о том, что на предприятии создана комиссия для расследования инцидента, произошедшего 7 марта в Нижнем Тагиле.

Пресс-служба промышленного комплекса в Нижнем Тагиле сообщает, что рабочий скончался при снятии с места установки выведенной из эксплуатации трубы, насчитывающей 800 миллиметров в диаметре.

Для выяснения причин произошедшего на предприятии создана комиссия, ведется расследование, — сообщила изданию TagilCity.ru пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.

Сотрудники компании выразили соболезнования семье погибшего. Известно, что родственникам скончавшегося подрядчика будет оказана материальная помощь.

В Нижнем Тагиле рабочий УСМ погиб после падения с высоты на ЕВРАЗ НТМК
Узнать подробнее

Напомним, что резчик ушел из жизни в результате падения с восьмиметровой высоты. Со слов собеседника издания, рабочий находился в автовышке и резал трубу.

ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
Узнать подробнее
Читайте также:
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 3 млн компенсации за смерть кормильцаЕВРАЗ НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле нарушили саннормы на рабочих местах сотрудниковЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
#Анна Варнакина#Смерть#ЕВРАЗ НТМК#Умер#Материальная помощь#Подрядчик#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:48
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
9 марта 09:32
Два контракта свердловского Минздрава на 115 млн рублей оспариваются в суде
10 марта 09:14
В Нижнем Тагиле рабочий УСМ погиб после падения с высоты на ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 14:30
Тепло и дождливо: какой будет погода в Нижнем Тагиле в рабочие будни
Сегодня, 06:51
ЧВК «Вагнер» на базе спортклуба открыли центр по набору участников в Екатеринбурге
10 марта 17:55