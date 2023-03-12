Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле резчик сорвался с восьмиметровой высоты и погиб. Источники TagilCity.ru отмечают, что мужчина был в автовышке и резал трубу. В какой-то момент она упала и задела люльку. Так как работник не был пристегнут, он выпал. На предприятии создана комиссия по расследованию его смерти.
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