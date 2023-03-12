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Updated Сегодня, 15:15

В Нижнем Тагиле водитель зажал дверями дедушку, а на ЕВРАЗ НТМК погиб рабочий

12 марта 2023, 15:12
Фото: 1MI
В нижнем Тагиле водитель зажал дверями дедушку, а на ЕВРАЗ НТМК погиб рабочий. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11-12 марта.

На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле резчик сорвался с восьмиметровой высоты и погиб. Источники TagilCity.ru отмечают, что мужчина был в автовышке и резал трубу. В какой-то момент она упала и задела люльку. Так как работник не был пристегнут, он выпал. На предприятии создана комиссия по расследованию его смерти.

В Нижнем Тагиле рабочий УСМ погиб после падения с высоты на ЕВРАЗ НТМК
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Управляющие компании затопили некоторые дворы в Нижнем Тагиле. На проблему жалуются жители города и пригорода. Началось все с наступлением плюсовых температур, когда начал таять неубранный снег. Ночью вода замерзает и превращается в лед, а люди не могут выехать из своего двора.

Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
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С 13 по 17 марта температура в Нижнем Тагиле не будет опускаться ниже +1 градуса в светлое время суток. Ожидается дождь, облачность и пасмурная погода.

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