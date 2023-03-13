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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

32 площадки откроются в Нижнем Тагиле для Тотального диктанта

13 марта 2023, 14:33
Фото: 1MI
В этом году Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта. Для этих целей в городе откроется 32 площадки.

На них в день диктанта все желающие смогут проверить свои знания русского языка, сообщает администрация Нижнего Тагила. По данным организаторов, количество площадок может увеличиться. Это связан ос тем, что все больше людей хочет написать диктант.

Среди площадок – «Демидовская дача», пространство в драматическом театре, центре «Мой бизнес», креативном пространстве «Самородок» и школах. В роли чтецов выступят известные жители города, общественные деятели, промышленники. Текст прочтет и мэр города Владислав Пинаев.

Абсолютно справедливо, что наш город стал столицей Тотального диктанта. Думаю, что после проведения акции, Нижний Тагил будет считаться не только родиной первого паровоза, промышленным сердцем Урала и городом трудовой доблести, но и приобретет статус города, где любят и бережно относятся к русскому языку, — добавил Владислав Пинаев.

В конце марта координаторы проекта посетят Нижний Тагил. Тогда же здесь состоится ряд мастер-классов для филологов и библиотекарей. Сам Тотальный диктант запланирован на 8 апреля.

Владислав Пинаев станет чтецом «Тотального диктанта»
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Диктант#Тотальный диктант#Русский язык#Общество
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