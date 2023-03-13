Автобус с пассажирами попал в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:45
Известно, что автобус №23 был с пассажирами в салоне и ехал согласно маршруту, указанному в расписании, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Уточняется, что водитель легковой машины не уступил дорогу автобусу. В результате оба транспортных средства остались с механическими повреждениями. О пострадавших анонимная свидетельница ДТП не сообщала.
Напомним, что ранее, 10 марта, автобус №34 с пассажирами столкнулся с иномаркой Toyota Fortuner, которая пропускала пешехода на пешеходном переходе. В аварии пострадал только водитель иномарки.