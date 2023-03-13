Баня сгорела ночью в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Пожар случился в ночь с 12 на 13 марта в частном доме на улице Ударная. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.
Спасатели узнали о воспламенении в 00:17. Когда хозяева увидели огонь, они сразу же позвонили спасателям.
Прибывшие пожарные потушили пламя на площади 70 квадратных метров. Предварительно установлено, что пожар случился из-за неправильного устройства дымохода и печи.
Сотрудники МЧС проводят проверку с выяснением всех обстоятельств ЧП.