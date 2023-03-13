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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Баня сгорела ночью в Нижнем Тагиле

13 марта 2023, 12:15
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в районе Старой Гальянки в частном доме случился пожар. Его результатом стала сгоревшая баня и надворные постройки, а также поврежденная кровля.

Пожар случился в ночь с 12 на 13 марта в частном доме на улице Ударная. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.

Спасатели узнали о воспламенении в 00:17. Когда хозяева увидели огонь, они сразу же позвонили спасателям.

Прибывшие пожарные потушили пламя на площади 70 квадратных метров. Предварительно установлено, что пожар случился из-за неправильного устройства дымохода и печи.

Сотрудники МЧС проводят проверку с выяснением всех обстоятельств ЧП.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожар#Баня#Кровля#Частный дом#МЧС#Спасатели#Происшествия
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