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Бастрыкин поручил проверить затопленную кипятком квартиру в свердловском поселке

13 марта 2023, 03:59
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин отдал поручение провести проверку по коммунальной аварии в жилом доме — прорыва трубы отопления. Происшествие случилось в поселке Черемшанка Свердловской области.

В марте 2023 года стало известно, что в Черемшанке в многоквартирном жилом доме прорвало трубу. В результате этого в одной из квартир рухнул потолок и случилось затопление горячей водой. Коммунальные службы не стали устранять аварию.

Главе регионального Следственного комитета нужно предоставить отчет об итогах проверки, а также о предпринятых мерах к восстановлению прав местных жильцов, рассказали в пресс-службе СК РФ в Telegram-канале.

Напомним, 27 февраля 2023 года в некоторых районах Екатеринбурга пропало теплоснабжение вследствие коммунальной аварии. Проводились ремонтные работы по устранению проишествия.

Часть Екатеринбурга осталась без отопления из-за аварии
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#Александр Бастрыкин#Елизавета Зиборова#Авария#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО
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