Бастрыкин поручил проверить затопленную кипятком квартиру в свердловском поселке

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 03:59
В марте 2023 года стало известно, что в Черемшанке в многоквартирном жилом доме прорвало трубу. В результате этого в одной из квартир рухнул потолок и случилось затопление горячей водой. Коммунальные службы не стали устранять аварию.
Главе регионального Следственного комитета нужно предоставить отчет об итогах проверки, а также о предпринятых мерах к восстановлению прав местных жильцов, рассказали в пресс-службе СК РФ в Telegram-канале.
Напомним, 27 февраля 2023 года в некоторых районах Екатеринбурга пропало теплоснабжение вследствие коммунальной аварии. Проводились ремонтные работы по устранению проишествия.