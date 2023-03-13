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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 14:54

Бастрыкин заинтересовался жалобой жителя Нижнего Тагила на действия приставов

13 марта 2023, 14:51
Фото: 1MI
Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил отчитаться о ходе проверки о том, почему у отца из Нижнего Тагила в Екатеринбурге судебные приставы забрали дочь.

Ранее сообщалось, что 3 марта приставы силой забрали дочь у мужчины. Произошедшее было снято на видео. Позднее отец девочки записал обращение к председателю СУ СК России Александру Бастрыкину. В обращении мужчина сказал, что мать плохо влияет на их ребенка и он уверен, что дочка должна жить с ним.

В пресс-службе регионального ГУ ФССП ранее рассказали, что ребенок, по решению суда, должен проживать с матерью в Нижнем Тагиле. Но отец оставил ребенка жить с собой, поэтому был объявлен в розыск. Когда его нашли, тогда девочку забрали.

Сейчас дочка находится с мамой. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад об этой ситуации.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Приставы#Судебные приставы#Следственный комитет#Ребенок#Развод#Происшествия#Новости УрФО
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