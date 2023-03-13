Бастрыкин заинтересовался жалобой жителя Нижнего Тагила на действия приставов

Ранее сообщалось, что 3 марта приставы силой забрали дочь у мужчины. Произошедшее было снято на видео. Позднее отец девочки записал обращение к председателю СУ СК России Александру Бастрыкину. В обращении мужчина сказал, что мать плохо влияет на их ребенка и он уверен, что дочка должна жить с ним.