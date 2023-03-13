Бастрыкин заинтересовался жалобой жителя Нижнего Тагила на действия приставов

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Ранее сообщалось, что 3 марта приставы силой забрали дочь у мужчины. Произошедшее было снято на видео. Позднее отец девочки записал обращение к председателю СУ СК России Александру Бастрыкину. В обращении мужчина сказал, что мать плохо влияет на их ребенка и он уверен, что дочка должна жить с ним.
В пресс-службе регионального ГУ ФССП ранее рассказали, что ребенок, по решению суда, должен проживать с матерью в Нижнем Тагиле. Но отец оставил ребенка жить с собой, поэтому был объявлен в розыск. Когда его нашли, тогда девочку забрали.
Сейчас дочка находится с мамой. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад об этой ситуации.