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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Более 25 тысяч свердловчан теперь обеспечены газом

13 марта 2023, 12:06
В Свердловской области получили газ по программе социальной газификации более 25 тысяч жителей.

Люди, много лет обогревавшие свои дома дровами, теперь смогли оценить комфорт, удобство и экологичность голубого топлива.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, отмечая значимость действия программы, сравнил это количество жителей со средним уральским городом. Он подчеркнул, что в области продолжают прокладываться газопроводы, подано уже более 60 тысяч заявок от уральцев. К концу 2024 года появится техническая возможность газифицировать 71 тысячу домов. А к 2028 году технически станет возможно обеспечить газом 92 тысяч домов.

Ранее Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, расширил список категорий граждан, которые могут подать заявку на газификацию на льготных условиях. В нее, помимо учителей и сельских врачей, теперь вошли работники культуры и социальной сферы. К участку заявителя газ по данной программе будет подведен бесплатно.

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#Наталья Лушина#Федеральная программа#Газификация#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Николай Смирнов
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