Более 25 тысяч свердловчан теперь обеспечены газом

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Люди, много лет обогревавшие свои дома дровами, теперь смогли оценить комфорт, удобство и экологичность голубого топлива.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, отмечая значимость действия программы, сравнил это количество жителей со средним уральским городом. Он подчеркнул, что в области продолжают прокладываться газопроводы, подано уже более 60 тысяч заявок от уральцев. К концу 2024 года появится техническая возможность газифицировать 71 тысячу домов. А к 2028 году технически станет возможно обеспечить газом 92 тысяч домов.
Ранее Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, расширил список категорий граждан, которые могут подать заявку на газификацию на льготных условиях. В нее, помимо учителей и сельских врачей, теперь вошли работники культуры и социальной сферы. К участку заявителя газ по данной программе будет подведен бесплатно.