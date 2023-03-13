Более 25 тысяч свердловчан теперь обеспечены газом

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, отмечая значимость действия программы, сравнил это количество жителей со средним уральским городом. Он подчеркнул, что в области продолжают прокладываться газопроводы, подано уже более 60 тысяч заявок от уральцев. К концу 2024 года появится техническая возможность газифицировать 71 тысячу домов. А к 2028 году технически станет возможно обеспечить газом 92 тысяч домов.