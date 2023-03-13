Девочка попала под колеса УАЗа на трамвайной остановке в Нижнем Тагиле

В ГИБДД напомнили, что согласно правилам, водитель обязан уступать дорогу пешеходам, которые идут на трамвай, если посадка и высадка производятся на проезжей части или с остановки, находящейся на ней. Пешеходам же разрешается выходить на дорогу только после того, как трамвай остановится. При этом они должны оценить расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедиться в безопасности перехода.