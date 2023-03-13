Девочка попала под колеса УАЗа на трамвайной остановке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В результате девочка была доставлена в больницу, но после осмотра отпущена. У нее диагностирован ушиб правой стопы, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
76-летний мужчина, управлявший автомобилем, ехал в сторону улицы Пархоменко по улице Победы. Он видел, что трамвай подъехал к остановке и стал снижать скорость. В этот момент девочка вышла на дорогу. Мужчина пытался уйти от столкновения, но сделать это не удалось.
Пострадавшая пояснила, что ждала трамвай на остановке. Когда он подъехал, то она начала переходить дорогу, думая, что автомобили остановятся. Отмечается, что стаж вождения мужчины составляет 38 лет. За нарушение ПДД он не привлекался. На момент аварии водитель был трезв.
В ГИБДД напомнили, что согласно правилам, водитель обязан уступать дорогу пешеходам, которые идут на трамвай, если посадка и высадка производятся на проезжей части или с остановки, находящейся на ней. Пешеходам же разрешается выходить на дорогу только после того, как трамвай остановится. При этом они должны оценить расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедиться в безопасности перехода.