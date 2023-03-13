Два подростка в Екатеринбурге в течение минуты ограбили магазин продуктов

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Разбив булыжником входную дверь, юные преступники разделились. Пока девушка наполняла пакеты продуктами, парень взламывал кассовый аппарат. Спрятав всю наличность из кассы в карманы и прихватив кое-что из техники, он вслед за своей подельницей ушел через сломанную дверь. На все действия подросткам понадобилось не более минуты.
Сотрудникам Росгвардии удалось задержать их буквально по горячим следам. Они прибыли через две минуты после сигнала, сообщает издание Е1.
По словам управляющей магазином, у воришек, возраст которых не более 14-15 лет, это уже не первое преступление. Возможно, на их счету еще несколько аналогичных преступных деяний. Ведется следствие.