Два подростка в Екатеринбурге в течение минуты ограбили магазин продуктов

Разбив булыжником входную дверь, юные преступники разделились. Пока девушка наполняла пакеты продуктами, парень взламывал кассовый аппарат. Спрятав всю наличность из кассы в карманы и прихватив кое-что из техники, он вслед за своей подельницей ушел через сломанную дверь. На все действия подросткам понадобилось не более минуты.