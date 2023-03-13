Экс-главу правления «Тагилбанка» оправдали по делу о подделке документов

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Таким образом, бывшая глава правления «Тагилбанка» Марина Манькова оправдана, сообщает ЕАН.
В прошлом году ее признали виновной по ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов и отчетности». Тогда же ей назначили штраф — 300 тысяч рублей.
Женщина подала в суд апелляцию. В результате ее оправдали, объяснив это отсутствием в деянии состава преступления с признанием права на реабилитацию. Также был снят арест на ее имущество.
Следствие полагало, что бывшая директор добавила в отчетность неполные сведения. Сделала она это, чтобы скрыть сделки по покупке векселей на сумму около 78 млн рублей. Вину женщина не признавала. По ее версии о той сделке она ничего не знала.