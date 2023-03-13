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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Экс-главу правления «Тагилбанка» оправдали по делу о подделке документов

13 марта 2023, 13:32
Фото: 1MI
В деле о подделке документов оправдана бывшая руководительница правления «Тагилбанка». Обвинительный приговор отменил Свердловский областной суд.

Таким образом, бывшая глава правления «Тагилбанка» Марина Манькова оправдана, сообщает ЕАН.

В прошлом году ее признали виновной по ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов и отчетности». Тогда же ей назначили штраф — 300 тысяч рублей.

Женщина подала в суд апелляцию. В результате ее оправдали, объяснив это отсутствием в деянии состава преступления с признанием права на реабилитацию. Также был снят арест на ее имущество.

Следствие полагало, что бывшая директор добавила в отчетность неполные сведения. Сделала она это, чтобы скрыть сделки по покупке векселей на сумму около 78 млн рублей. Вину женщина не признавала. По ее версии о той сделке она ничего не знала.

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#Елена Озерова#Приговор#Оправдание#Суд#Тагилбанк#Банк#Происшествия#Нижний Тагил
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