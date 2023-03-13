Хотя некоторые страны призывают исключить Россию из Организации по безопасности и сот

Карпентер подчеркнул, что важно сохранить ОБСЕ, которая открыта для всех стран, независимо от их размера или влияния. Несмотря на то, что некоторые страны призывали исключить Россию из ОБСЕ еще до начала конфликта на Украине, такой механизм не предусмотрен, и ОБСЕ продолжает работать вместе со всеми своими членами.