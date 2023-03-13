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Posted Вчера, 20:07

Published Вчера, 20:07

Modified Вчера, 20:09

Updated Вчера, 20:09

Хотя некоторые страны призывают исключить Россию из Организации по безопасности и сот

Вчера, 20:07
Несмотря на то, что некоторые страны призывают исключить Россию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), это невозможно, так как не предусмотрен соответствующий механизм. Об этом рассказал постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Он подчеркнул, что ОБСЕ является «инклюзивной организацией», которая продолжает выполнять полезную работу вместе со всеми своими участниками. Даже если страны-участники не могут достичь консенсуса по определенным вопросам, ОБСЕ может совершать много полезной работы в других областях. Об этом пишет rtvi.com.

Карпентер подчеркнул, что важно сохранить ОБСЕ, которая открыта для всех стран, независимо от их размера или влияния. Несмотря на то, что некоторые страны призывали исключить Россию из ОБСЕ еще до начала конфликта на Украине, такой механизм не предусмотрен, и ОБСЕ продолжает работать вместе со всеми своими членами.

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