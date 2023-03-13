Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале

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Published Сегодня, 08:52
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Газоанализатор воздуха, с помощью которого журналисты TagilCity.ru проводят ежедневные замеры на наличие в атмосфере загрязняющих веществ, на прошедшей неделе ни разу не зафиксировал превышение выбросов. Посты государственного мониторинга УГМС в период с 6 по 9 марта ловили превышение диоксида азота. 7 марта на Тагилстрое показатель этого вещества составлял 1,04 ПДК.
По итогам замеров редакции и «Уральского УГМС» в феврале, загрязняющие вещества превышали норму восемь дней за месяц. Из них четыре раза выше нормы были оксид и диоксид азота — до 1,5 ПДК на Вагонке и в центре города. Еще пять раз предельно-допустимую концентрацию превышал сероводород — до 1,6 ПДК возле ж/д вокзала, на Вагонке, Красном Камне и Сухоложском поселке.
С проверкой зловонного поля, куда агрокомплекс «Горноуральский» сбрасывает навоз, в поселок приезжали специалисты Россельхознадзора. Правда сотрудникам не удалось разглядеть фекалии под слоем снега, они лишь учуяли неприятный запах. Так говорится в официальном ответе ведомства местным активистам. После этого Россельхознадзор начал рассмотрение вопроса об объявлении предостережения свинокомплексу «Горноуральский» о недопустимости нарушения требований экологического законодательства.
Жители Екатеринбурга обнаружили возле жилых домов неприятный сюрприз. Среди разбросанного возле контейнерной площадки мусора оказались останки животных. Жители говорят, что видят такое уже не в первый раз. Также, по их словам, в баки регулярно сбрасывают автомобильные шины.
Против работы частного крематория выступают жители частных домов Химмаша в Екатеринбурге. Дело дошло до суда. По словам истцов, месторасположение крематория является несоблюдением экологического, земельного и градостроительного законодательства. Согласно санитарным нормам, крематории, где есть две и более печи, должны находиться на расстоянии от жилых домов не менее километра.