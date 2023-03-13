Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале

По итогам замеров редакции и «Уральского УГМС» в феврале, загрязняющие вещества превышали норму восемь дней за месяц. Из них четыре раза выше нормы были оксид и диоксид азота — до 1,5 ПДК на Вагонке и в центре города. Еще пять раз предельно-допустимую концентрацию превышал сероводород — до 1,6 ПДК возле ж/д вокзала, на Вагонке, Красном Камне и Сухоложском поселке.