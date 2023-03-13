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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Каждый десятый молочный продукт в Свердловской области оказался опасным

13 марта 2023, 14:58
Фото: 1MI
Специалисты в феврале 2023 года выявили, что молочная продукция в Свердловской области из 87 проб 10 оказались некачественными.

В результате анализов в 11,5% проб молочных продуктов была обнаружена кишечная палочка, а также иные вредные бактерии, рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

Из поступивших 87 проб молочной продукции специалисты провели 291 исследование. Кроме того, они проверяли наличие дрожжей и плесени. Если нарушения были выявлены, Россельхознадзор сообщал о том, что та или иная молочная продукция опасна для употребления.

Напомним, недавно в Екатеринбурге местные жители после заказа роллов в магазине Fishka96 отравились и оказались в больнице, заразившись сальмонеллезом. Торговая деятельность магазина в настоящий момент приостановлена.

В Екатеринбурге клиенты суши-маркета Fishka96 заразились сальмонеллезом
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#Елизавета Зиборова#Здоровье#Исследование#Молочная продукция#Россельхознадзор#Свердловская область#Проверка#Новости УрФО
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