Каждый десятый молочный продукт в Свердловской области оказался опасным

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В результате анализов в 11,5% проб молочных продуктов была обнаружена кишечная палочка, а также иные вредные бактерии, рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.
Из поступивших 87 проб молочной продукции специалисты провели 291 исследование. Кроме того, они проверяли наличие дрожжей и плесени. Если нарушения были выявлены, Россельхознадзор сообщал о том, что та или иная молочная продукция опасна для употребления.
Напомним, недавно в Екатеринбурге местные жители после заказа роллов в магазине Fishka96 отравились и оказались в больнице, заразившись сальмонеллезом. Торговая деятельность магазина в настоящий момент приостановлена.