Каждый десятый молочный продукт в Свердловской области оказался опасным

Из поступивших 87 проб молочной продукции специалисты провели 291 исследование. Кроме того, они проверяли наличие дрожжей и плесени. Если нарушения были выявлены, Россельхознадзор сообщал о том, что та или иная молочная продукция опасна для употребления.