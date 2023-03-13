Компания из Екатеринбурга собирается объявить тагильский УСМ банкротом

В 2021 году между компаниями был заключен договор субподряда, согласно которому «ПСК ИнФормат» должно было провести работы для генподрядчика «Уралстроймонтаж». Согласно контракту, стоимость работ составляла 8,1 тысячи рублей за один кубометр железобетонных конструкций, включая НДС. Фактически они были выполнены на общую сумму 2,2 миллиона рублей, однако «ПСК ИнФормат» получило оплату лишь в размере 1,2 миллиона рублей.