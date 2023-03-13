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Updated Сегодня, 12:35

Компания из Екатеринбурга собирается объявить тагильский УСМ банкротом

13 марта 2023, 12:33
Фото: 1MI
ООО «ПСК ИнФормат» из Екатеринбурга, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, заявило о намерении признать ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила банкротом.

«ПСК ИнФормат» уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании тагильского УСМ банкротом. Основанием для этого стал пункт 2.1 статьи 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В 2021 году между компаниями был заключен договор субподряда, согласно которому «ПСК ИнФормат» должно было провести работы для генподрядчика «Уралстроймонтаж». Согласно контракту, стоимость работ составляла 8,1 тысячи рублей за один кубометр железобетонных конструкций, включая НДС. Фактически они были выполнены на общую сумму 2,2 миллиона рублей, однако «ПСК ИнФормат» получило оплату лишь в размере 1,2 миллиона рублей.

С иском о взыскании задолженности с УСМ в сумме одного миллиона рублей, а также неустойки в размере в размере 50,6 тысячи рублей компания из Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области. В результате, требования были удовлетворены частично. Помимо основного долга УСМ обязали выплатить неустойку в 47,8 тысячи рублей.

Однако УСМ не согласился с назначенной суммой неустойки, посчитав, что она была начислена неправильно и должна составлять 42,5 тысячи рублей. В связи с этим тагильская компания подала апелляцию в 17 Арбитражный апелляционный суд. Но решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Довод ответчика о неверном расчете неустойки в суде первой инстанции не приводился. При этом, заявляя в апелляционном суде об ошибочности расчета, ответчик соответствующий расчет не приводит, — сказано в решении суда.

Напомним, в конце 2022 года московский банк подал заявление в суд о признании тагильского УСМ банкротом из-за долга в 46,6 миллиона рублей. Однако стороны заключили мировое соглашение, после того как УСМ выплатил часть денег.

46,6 млн задолжал тагильский УСМ банку из Москвы
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Екатеринбург#Суд#Долг#Банкротство#Уралстроймонтаж#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил
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