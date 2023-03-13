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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Курьер попал под машину в центре Екатеринбурга

13 марта 2023, 08:28
Фото: 1MI
Курьер «Жизньмарта» оказался под колесами авто в центре Екатеринбурга. Это произошло на площади 1905 года.

Авария произошла на пешеходном переходе. ЧП попало на видео, снятое очевидцами, пишет Е1. На кадрах видно, как доставщик собирает с асфальта апельсины, которые выпали из его рюкзака после инцидента. Поблизости стоит авто и водитель.

В ГИБДД информация о произошедшем не поступала. В «Жизньмарте» отметили, что курьер ехал по зебре на велосипеде и врезался в автомобиль. Оба водителя решили разъехаться и не оформлять ДТП. После произошедшего начальство провело беседу с курьером и разъяснило, что на пешеходном переходе велосипед нужно везти рядом с собой.

Сотруднику объявят устный выговор, так как штрафы в компании запрещены.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Авария#Курьер#ДТП#Пешеходный переход#Происшествия#Новости УрФО
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