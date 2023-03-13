Курьер попал под машину в центре Екатеринбурга

В ГИБДД информация о произошедшем не поступала. В «Жизньмарте» отметили, что курьер ехал по зебре на велосипеде и врезался в автомобиль. Оба водителя решили разъехаться и не оформлять ДТП. После произошедшего начальство провело беседу с курьером и разъяснило, что на пешеходном переходе велосипед нужно везти рядом с собой.