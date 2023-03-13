Молодой человек в Екатеринбурге в результате ссоры избил девушку-блогера

Однако со временем Андрей (имя изменено) под предлогом того, что хочет проводить с возлюбленной как можно больше времени, стал ограничивать ее общение с друзьями, ревновать. Красивые отношения вылились в сильные ссоры. Как говорит Екатерина, она стала чувствовать себя жертвой, а в Андрее увидела манипулятора и абьюзера. Ссоры переросли в драки и порчу имущества. Девушка не раз ходила с гематомами на бедрах, лице, от побоев ей подчас было трудно дышать. Андрей клялся, что это не повторится, но не сдерживал обещания.