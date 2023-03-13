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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Молодой человек в Екатеринбурге в результате ссоры избил девушку-блогера

13 марта 2023, 07:22
Фото: Личная страница Вконтакте Екатерины Щегловой
В соцсетях эта пара из Екатеринбурга демонстрировала красивые отношения, но за закрытыми дверями ситуация выглядела не так сказочно.

Со страниц социальных сетей на подписчиков смотрела счастливая пара. Он – спортсмен, пауэрлифтер, она – красавица, визажист, популярный блогер. Они познакомились в сети, парень был подписчиком блогерши и примчался для встречи с ней из другого города. Спустя всего несколько дней после знакомства пара стала жить вместе. Сначала, по словам Екатерины, так зовут девушку, ей казалось, что она в сказке – молодой человек буквально заваливал ее цветами и подарками, они вместе путешествовали.

Однако со временем Андрей (имя изменено) под предлогом того, что хочет проводить с возлюбленной как можно больше времени, стал ограничивать ее общение с друзьями, ревновать. Красивые отношения вылились в сильные ссоры. Как говорит Екатерина, она стала чувствовать себя жертвой, а в Андрее увидела манипулятора и абьюзера. Ссоры переросли в драки и порчу имущества. Девушка не раз ходила с гематомами на бедрах, лице, от побоев ей подчас было трудно дышать. Андрей клялся, что это не повторится, но не сдерживал обещания.

Финальная ссора с дракой привели Екатерину к черепно-мозговой травме, кровоизлиянию в глаз, сотрясению головного мозга, ушибам мягких тканей головы, контузии.

Я поняла, что следующая ссора закончится смертью — и по-настоящему испугалась, - рассказывает  Екатерина Щеглова.

После того как с помощью врачей девушка пришла в себя, она, забрав дочку, улетела в другой город, но не чувствует себя в безопасности. Ее бывший парень угрожает, что обольет ее кислотой.

Девушка написала заявление на молодого человека. По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывший сожитель Екатерины, в свою очередь, утверждает, что ее слова — провокация, и что сам получил от нее ножевое ранение. Впрочем, никаких документов, подтверждающих это, он не предоставил, сообщает Е1.

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#Наталья Лушина#Избил#Домашнее насилие#Криминал#Екатеринбург#Нападение
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