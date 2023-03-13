Молоко вновь подорожало в Свердловской области

Нижний Тагил занимает третью строчку среди крупных городов Свердловской области. В нашем городе литр молока в торговых точках в конце зимы стоил 67,2 рубля. В столице Урала продукт тоже немного подорожал, до 66,62 рубля. Дешевле всего молоко могли прибрести жители Каменска-Уральского. Там оно, наоборот, за месяц подешевело до 65,71 рубля.