Молоко вновь подорожало в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Литр продукта в среднем стоил 66,95 рубля, тогда как в январе молоко обходилось покупателям в 66,89 рубля.
Согласно статистическим данным, дороже всего оно обходилось жителям Серова и стоило там 69,6 рубля. На втором месте находится Первоуральск со средней ценой в 67,31 рубля.
Нижний Тагил занимает третью строчку среди крупных городов Свердловской области. В нашем городе литр молока в торговых точках в конце зимы стоил 67,2 рубля. В столице Урала продукт тоже немного подорожал, до 66,62 рубля. Дешевле всего молоко могли прибрести жители Каменска-Уральского. Там оно, наоборот, за месяц подешевело до 65,71 рубля.