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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Молоко вновь подорожало в Свердловской области

13 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
В феврале 2023 года специалистами Свердловскстата в регионе зафиксировано повышение цены на молоко.

Литр продукта в среднем стоил 66,95 рубля, тогда как в январе молоко обходилось покупателям в 66,89 рубля.

Согласно статистическим данным, дороже всего оно обходилось жителям Серова и стоило там 69,6 рубля. На втором месте находится Первоуральск со средней ценой в 67,31 рубля.

Нижний Тагил занимает третью строчку среди крупных городов Свердловской области. В нашем городе литр молока в торговых точках в конце зимы стоил 67,2 рубля. В столице Урала продукт тоже немного подорожал, до 66,62 рубля. Дешевле всего молоко могли прибрести жители Каменска-Уральского. Там оно, наоборот, за месяц подешевело до 65,71 рубля.

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