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Неоднократно судимый свердловчанин погиб в ходе СВО

13 марта 2023, 05:45
Фото: «ВКаменскеЖИТЬ» / Vk.com
38-летний житель Каменск-Уральского, имевший четыре судимости за групповые грабежи и кражу, погиб во время штурма Бахмута 20 января 2023 года.

Последнюю, четвертую, судимость свердловчанин получил в 2022 году.

На спецоперацию мужчина был мобилизован в октябре 2022 года, входил в число участников частной военной компании. Также он был женат и имел дочь, пишет Е1.

По данным администрации Каменск-Уральского, у погибшего был непростой характер, но при этом он мог оказать кому-нибудь помощь, если было нужно, а также он очень любил свою семью.

Напомним, 20 февраля 2023 года в ходе СВО погиб 21-летний молодой человек, живший в городе Заречный.

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#Елизавета Зиборова#Смерть#СВО#Военные#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Новости УрФО
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