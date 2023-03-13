Неоднократно судимый свердловчанин погиб в ходе СВО

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Последнюю, четвертую, судимость свердловчанин получил в 2022 году.
На спецоперацию мужчина был мобилизован в октябре 2022 года, входил в число участников частной военной компании. Также он был женат и имел дочь, пишет Е1.
По данным администрации Каменск-Уральского, у погибшего был непростой характер, но при этом он мог оказать кому-нибудь помощь, если было нужно, а также он очень любил свою семью.
Напомним, 20 февраля 2023 года в ходе СВО погиб 21-летний молодой человек, живший в городе Заречный.