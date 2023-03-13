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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Новый рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила

13 марта 2023, 13:16
Фото: скрин с видео со страницы Фаниса Хайруллина
Спортсмен из Нижнего Тагила и тренер команды «Стойкие» Фанис Хайруллин установил новый личный рекорд по отжиманиям с хлопком перед собой за одну минуту.

За это время атлету удалось отжаться 48 раз. Отжимания он сделал, Как отмечает сам,  
в быстром темпе - нон стоп.

Вышло 48 раз, один раз не в счёт, так как был не чёткий хлопок, общее количество 49. За кадром вы услышите комментарии моих учеников, - добавил Фанис Хайруллин.

Напомним, что спортсмены из Нижнего Тагила регулярно устанавливают рекорды России по различным спортивным дисциплинам.

К примеру, недавно 11-летний Александр Грипенко продемонстрировал вис на перекладине без отрыва пальцев от спортивного снаряда на протяжении 6 минут 39 секунд. За это достижение он оказался в книге рекордов России.

11-летний мальчик из Нижнего Тагила поставил Рекорд России
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