Новый рекорд по отжиманиям установил спортсмен из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
За это время атлету удалось отжаться 48 раз. Отжимания он сделал, Как отмечает сам,
в быстром темпе - нон стоп.
Вышло 48 раз, один раз не в счёт, так как был не чёткий хлопок, общее количество 49. За кадром вы услышите комментарии моих учеников, - добавил Фанис Хайруллин.
Напомним, что спортсмены из Нижнего Тагила регулярно устанавливают рекорды России по различным спортивным дисциплинам.
К примеру, недавно 11-летний Александр Грипенко продемонстрировал вис на перекладине без отрыва пальцев от спортивного снаряда на протяжении 6 минут 39 секунд. За это достижение он оказался в книге рекордов России.