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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

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Онлайн-путеводитель проведет туристов по «Демидовскому маршруту» в Нижнем Тагиле

13 марта 2023, 08:58
Фото: 1MI
Для путешествий по Свердловской области запущен онлайн-путеводитель. Гости Урала узнают о самых популярных парках среди свердловчан, о местах, где кормят настоящими уральскими пельменями и о том, почему Екатеринбург считается столицей уличного искусства и конструктивизма.

В путеводителе собрана вся необходимая для путешественников информация. Фотографии и описание достопримечательностей области, направления для походов и семейного отдыха, места, где можно намыть самородное золото, а также адреса кафе, ресторанов и точек для размещения.

В 2022 году Средний Урал вошел в ТОП-10 популярных направлений среди туристов. Свердловскую область посетили более 2 миллионов человек. Эта цифра превысила допандемийные показатели.

Центр для посещений в «кинодеревне» Каменка на реке Чусовой, туристический кластер в Сысерти, музей автомобильной и военной техники в Верхней Пышме, «Демидовский маршрут» с посещением металлургического завода в Нижнем Тагиле — лишь небольшая часть программ в онлайн-путеводителе.

Постоянное обновление информации о маршрутах и достопримечательностях уральского региона, о традициях, культуре и истории, о национальных блюдах доступно абонентам МТС.

Подобными приложениями можно пользоваться в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Красноярске. В дальнейшем число путеводителей по регионам России будет увеличиваться.

#Достопримечательности#Анастасия Стрежнева#Путешествия#Туризм#Нижний Тагил#Общество#Свободное время#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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