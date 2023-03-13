Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В путеводителе собрана вся необходимая для путешественников информация. Фотографии и описание достопримечательностей области, направления для походов и семейного отдыха, места, где можно намыть самородное золото, а также адреса кафе, ресторанов и точек для размещения.
В 2022 году Средний Урал вошел в ТОП-10 популярных направлений среди туристов. Свердловскую область посетили более 2 миллионов человек. Эта цифра превысила допандемийные показатели.
Центр для посещений в «кинодеревне» Каменка на реке Чусовой, туристический кластер в Сысерти, музей автомобильной и военной техники в Верхней Пышме, «Демидовский маршрут» с посещением металлургического завода в Нижнем Тагиле — лишь небольшая часть программ в онлайн-путеводителе.
Постоянное обновление информации о маршрутах и достопримечательностях уральского региона, о традициях, культуре и истории, о национальных блюдах доступно абонентам МТС.
Подобными приложениями можно пользоваться в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Красноярске. В дальнейшем число путеводителей по регионам России будет увеличиваться.