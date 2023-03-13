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Published Сегодня, 16:07

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Updated Сегодня, 16:09

Почти неделю жители Тагила дышали азотом, а дорожников оштрафовали на миллион рублей

13 марта 2023, 16:07
Фото: 1MI
Почти неделю жители Нижнего Тагила дышали азотом, а дорожников оштрафовали на миллион рублей за некачественное содержание трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 13 марта.

«ПСК ИнФормат» из Екатеринбурга, занимающийся строительством жилых и нежилых зданий, желает признать ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила банкротом на основании 2.1 статьи 7 ФЗ «О несостоятельности».

Компания из Екатеринбурга собирается объявить тагильский УСМ банкротом
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С начала 2023 года дорожники Свердловской области получили 76 предписаний за содержание трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», которую в народе называют «трассой смерти». За меньше чем год их оштрафовали на 905,5 тысячи рублей за недостатки содержания.

Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года
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Стало известно, сколько дней в феврале в тагильском воздухе были превышения выбросов, а Россельхознадзор приезжал с проверкой на навозное поле в Горноуральский. Собрали в подборке главные экологические события недели.

Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале
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Врачей ЦГБ Верхней Салды, в том числе работников скорой помощи, проверили после случая с отказом пациентке в выдаче направления на госпитализацию в больницу. Нарушений не было обнаружено.

Врачей Верхней Салды не наказали после истории с пациенткой и тромбом
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В феврале 2023 года специалистами Свердловскстата в регионе зафиксировано повышение цены на молоко. Ранее один литр этого продукта стоил 66,95 рубля, а месяцем ранее - 66,89 рубля. Дороже всего оно обходилось жителям Серова и Первоуральска.

Молоко вновь подорожало в Свердловской области
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#Елена Озерова#Воздух#Азот#Молоко#Цены#Подорожание#Трасса#Штраф#Дорожники#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО
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Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале
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