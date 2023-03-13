Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
«ПСК ИнФормат» из Екатеринбурга, занимающийся строительством жилых и нежилых зданий, желает признать ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила банкротом на основании 2.1 статьи 7 ФЗ «О несостоятельности».
С начала 2023 года дорожники Свердловской области получили 76 предписаний за содержание трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», которую в народе называют «трассой смерти». За меньше чем год их оштрафовали на 905,5 тысячи рублей за недостатки содержания.
Стало известно, сколько дней в феврале в тагильском воздухе были превышения выбросов, а Россельхознадзор приезжал с проверкой на навозное поле в Горноуральский. Собрали в подборке главные экологические события недели.
Врачей ЦГБ Верхней Салды, в том числе работников скорой помощи, проверили после случая с отказом пациентке в выдаче направления на госпитализацию в больницу. Нарушений не было обнаружено.
В феврале 2023 года специалистами Свердловскстата в регионе зафиксировано повышение цены на молоко. Ранее один литр этого продукта стоил 66,95 рубля, а месяцем ранее - 66,89 рубля. Дороже всего оно обходилось жителям Серова и Первоуральска.