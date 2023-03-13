С начала 2023 года дорожники Свердловской области получили 76 предписаний за содержание трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», которую в народе называют «трассой смерти». За меньше чем год их оштрафовали на 905,5 тысячи рублей за недостатки содержания.