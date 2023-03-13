Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году

Ранее Росприроднадзор вынес ЕВРАЗ НТМК предостережение после того, как в октября прошлого года пост УГМС на Красном Камне зафиксировал превышение бензапирена в 13,8 раза. Ведомство установило, что предприятие имеет 108 источников выбросов данного вещества и сделало вывод, что комбинат внес вклад в его превышение. Однако, не смотря на доводы Росприроднадзора, на самом предприятии заявили, что ЕВРАЗ НТМК не имеет отношение к превышению бензапирена.