Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году

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Исследования проводились по 32 приоритетным химическим соединениям. Больше всего вредных веществ специалисты ведомства фиксировали в пробах, взятых на улице Шевченко, 9 в районе Тагилстроя. Это точка максимально близко находится к производству ЕВРАЗ НТМК. В этом месте норму превышали 17 веществ.
В неудовлетворительных пробах, которые отбирались на пересечении улиц Космонавтов и Высокогорская, с превышениями были 13 веществ. На пересечении Октябрьского и Уральского проспекта — 11 веществ, в районе улиц Свердлова, Орджоникидзе, Молодежная и Дзержинского проспекта — 9 веществ, на улице Октябрьской революции, 54 — 8 веществ.
Всего проведено 100% исследований, запланированных на 2022 год — 45 375 (36 000
максимальных разовых и 9375 среднесуточных), из них у 939-и (639 максимальных разовых и 300 среднесуточных) зарегистрированы неудовлетворительные результаты (2,1%), — сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.
Такие данные у ведомства получились за 75 дней замеров. При ежедневных отборах проб цифра с превышениями будет больше. Например, по итогам замеров редакции TagilCity.ru и УГМС жители Нижнего Тагила дышали выбросами 165 дней из 365.
Чаще всего в воздухе Роспотребнадзор фиксировал превышения органических веществ, которые и дают неприятный запах во время выбросов. Это бензол (до 8,7 раза при разовых замерах), этилбензол (до 13,5 раза при разовых замерах), бензапирен (до 24 раз при среднесуточных замерах). Все три вещества являются канцерогенными и высокотоксичными. Также вызывают учащенное сердцебиение, сонливость, головокружение, головные боли, тремор.
Ранее Росприроднадзор вынес ЕВРАЗ НТМК предостережение после того, как в октября прошлого года пост УГМС на Красном Камне зафиксировал превышение бензапирена в 13,8 раза. Ведомство установило, что предприятие имеет 108 источников выбросов данного вещества и сделало вывод, что комбинат внес вклад в его превышение. Однако, не смотря на доводы Росприроднадзора, на самом предприятии заявили, что ЕВРАЗ НТМК не имеет отношение к превышению бензапирена.