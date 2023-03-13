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Подросток несколько раз терял сознание в трамвае в Екатеринбурге

13 марта 2023, 03:32
Фото: 1MI
Подросток во время проезда в трамвае несколько раз потерял сознание. Случай произошел в Екатеринбурге на остановке «Викулова».

Люди, также ехавшие в этот момент в трамвае, вызвали подростку бригаду скорой помощи. По их словам, парень лишался сознания каждые три минуты и, кроме того, у него были большие зрачки, пишет Е1.

По словам друзей недомогающего подростка, незадолго до плохого самочувствия он пил только газированную воду в общепите. Его увезли в больницу.

Причины плохого состояния подростка неизвестны.

Напомним, 9 марта 2023 года в Москве психически нездоровый мужчина столкнул под поезд метро подростка. К счастью, подросток остался жив, а мужчина был задержан. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.

В московском метро мужчина столкнул подростка под поезд
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Происшествия#Здоровье#Общество#Новости УрФО
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