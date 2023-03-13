Подросток несколько раз терял сознание в трамвае в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Люди, также ехавшие в этот момент в трамвае, вызвали подростку бригаду скорой помощи. По их словам, парень лишался сознания каждые три минуты и, кроме того, у него были большие зрачки, пишет Е1.
По словам друзей недомогающего подростка, незадолго до плохого самочувствия он пил только газированную воду в общепите. Его увезли в больницу.
Причины плохого состояния подростка неизвестны.
Напомним, 9 марта 2023 года в Москве психически нездоровый мужчина столкнул под поезд метро подростка. К счастью, подросток остался жив, а мужчина был задержан. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.