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Политолог: За словами Пригожина может стоять угроза

13 марта 2023, 17:42
Фото: pxhere.com
Бизнесмен и создатель российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что планирует баллотироваться в президенты Украины. По словам политолога Алексея Мухина, его слова нужно воспринимать серьезно.

Об этом Мухин высказался в своем телеграм-канале. Пригожин сделал заявление на фоне развалин Бахмута. Соответствующее видео опубликовал один из телеграм-каналов, который связан с предпринимателем. Эта тема быстро распространилась по Сети, сообщают newizv.ru.

Политолог считает, что сегодняшнее интернет-пространство является таковым, что понятие «президентские амбиции Пригожина» живет своей жизнью. В связи с этим аудитория России связывает его с выборами президента РФ в 2024 году, так как россияне ничего не знают об украинских выборах.

Кроме того, он добавил, что в связи с этим на политической арене появляется Пригожин. Вместе с тем потери военной компании «Вагнер» в боях за Бахмут объясняются происками врагов перспективного политического деятеля.

Мухин отметил, что ЧВК экипируется, получает боеприпасы, оружие, деньги от государства и все об этом знают. В то время как Пригожин собственными заявлениями отрицает наличие подразделений кадровых военных в боях и поддержку вагнеровцев  с воздуха в ходе наступлений.

Политолог также сказал, что руководитель ЧВК почувствовал себя изгоем для нынешних военных командиров. В результате этим он подставил бойцов «Вагнера» под угрозу окружения при ожидаемом контрударе ВСУ. Одна надежда на то, что российские военные, преодолев неприязнь к Пригожину, сделают все возможное, чтобы не допустить потерь вагнеровцев под Бахмутом. Если говорить о политических амбициях Пригожина, то вполне вероятно, что самой благодарной его аудиторией станут враги РФ, которым выгодна внутренняя нестабильность.

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