Политолог: За словами Пригожина может стоять угроза

Политолог также сказал, что руководитель ЧВК почувствовал себя изгоем для нынешних военных командиров. В результате этим он подставил бойцов «Вагнера» под угрозу окружения при ожидаемом контрударе ВСУ. Одна надежда на то, что российские военные, преодолев неприязнь к Пригожину, сделают все возможное, чтобы не допустить потерь вагнеровцев под Бахмутом. Если говорить о политических амбициях Пригожина, то вполне вероятно, что самой благодарной его аудиторией станут враги РФ, которым выгодна внутренняя нестабильность.