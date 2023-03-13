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Полицейские спасли от самоубийства жительницу Нижнего Тагила

13 марта 2023, 08:54
Фото: 1MI
Во время патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил спасли от прыжка с моста 50-летнюю женщину.

Получив от работников станции Смычка сообщение о том, что на мосту находится женщина, поведение которой говорит о том, что она, возможно, собирается спрыгнуть, сотрудники ППС и  ВОХР поспешили на указанное место.
Они находились неподалеку и успели перехватить тагильчанку, которая уже преодолевала ограждения моста.

Ее вернули на безопасную позицию, а затем доставили в дежурную часть и вызвали скорую помощь, которая выявила у женщины состояние шока. В ходе выяснения обстоятельств она пояснила, что действительно готовилась совершить необдуманное и собиралась лишь дождаться проходящего поезда. Причина – стресс из-за ссоры в семье. Разногласий с законом у нее не было, имела официальное трудоустройство. Чтобы забрать ее домой, была приглашена ее мать. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, госпитализация ей не потребовалась.

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#Наталья Лушина#Полиция#Происшествия#Железная дорога#Спасение человека#Самоубийство#Нижний Тагил
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