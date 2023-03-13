Полицейские спасли от самоубийства жительницу Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Получив от работников станции Смычка сообщение о том, что на мосту находится женщина, поведение которой говорит о том, что она, возможно, собирается спрыгнуть, сотрудники ППС и ВОХР поспешили на указанное место.
Они находились неподалеку и успели перехватить тагильчанку, которая уже преодолевала ограждения моста.
Ее вернули на безопасную позицию, а затем доставили в дежурную часть и вызвали скорую помощь, которая выявила у женщины состояние шока. В ходе выяснения обстоятельств она пояснила, что действительно готовилась совершить необдуманное и собиралась лишь дождаться проходящего поезда. Причина – стресс из-за ссоры в семье. Разногласий с законом у нее не было, имела официальное трудоустройство. Чтобы забрать ее домой, была приглашена ее мать. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, госпитализация ей не потребовалась.