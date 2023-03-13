Полицейские спасли от самоубийства жительницу Нижнего Тагила

Ее вернули на безопасную позицию, а затем доставили в дежурную часть и вызвали скорую помощь, которая выявила у женщины состояние шока. В ходе выяснения обстоятельств она пояснила, что действительно готовилась совершить необдуманное и собиралась лишь дождаться проходящего поезда. Причина – стресс из-за ссоры в семье. Разногласий с законом у нее не было, имела официальное трудоустройство. Чтобы забрать ее домой, была приглашена ее мать. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, госпитализация ей не потребовалась.