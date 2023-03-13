При Плехановском университете заработает кафедра РЭО по экономике замкнутого цикла

Согласно комментарию главы компании Дениса Буцаева, для РЭО это станет первой базовой кафедрой в стенах университета, той профильной площадкой, которая подходит для очного и дистанционного обучения представителей каждого российского региона. Как сообщает tass.ru, здесь будет вестись подготовка кадров в направлении экономики замкнутого цикла. К настоящему моменту все участники ученого совета вуза уже поддержали учреждение такой кафедры РЭО. В дальнейших планах – организация целого комплекса базовых кафедр РЭО в университетах во всех субъектах РФ.