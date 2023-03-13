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При Плехановском университете заработает кафедра РЭО по экономике замкнутого цикла

13 марта 2023, 15:34
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” (ППК “РЭО”) заявила о запуске в работу первой кафедры для обучения специалистов по направлению экономики замкнутого цикла. Обучение будет проходить на базе Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Согласно комментарию главы компании Дениса Буцаева, для РЭО это станет первой базовой кафедрой в стенах университета, той профильной площадкой, которая подходит для очного и дистанционного обучения представителей каждого российского региона. Как сообщает tass.ru, здесь будет вестись подготовка кадров в направлении экономики замкнутого цикла. К настоящему моменту все участники ученого совета вуза уже поддержали учреждение такой кафедры РЭО. В дальнейших планах – организация целого комплекса базовых кафедр РЭО в университетах во всех субъектах РФ.

Буцаев напомнил, что двумя годами ранее появился консорциум “Экономика замкнутого цикла”, в составе которого уже числятся 21 университет, отраслевые организации, ведущие игроки отрасли обращения с ТКО. Скоординированная работа такого объединения должна минимизировать дефицит кадров путем разработки подходящих обучающих программ и организации специализированных кафедр в учебных заведениях.

По словам ректора Российского экономического университета Ивана Лобанова, Плехановский университет на правах члена консорциума начал готовить кадры в области экономики замкнутого цикла и зеленой экономики в целом. Объединение усилий с ППК “РЭО” поможет университету отредактировать обучающую программу таким образом, чтобы она с максимальной точностью подходила под запрос работодателей, а также увеличить количество научных  инициатив в данной сфере.

Ранее стало известно, что ППК “РЭО” планирует создать систему обучения специалистов в целях развития в стране экономики замкнутого цикла. Оператор также заявил о необходимости разработки стратегии развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, которую планируется утвердить до конца этого года.

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