При Плехановском университете заработает кафедра РЭО по экономике замкнутого цикла

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
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Updated Сегодня, 15:36
Согласно комментарию главы компании Дениса Буцаева, для РЭО это станет первой базовой кафедрой в стенах университета, той профильной площадкой, которая подходит для очного и дистанционного обучения представителей каждого российского региона. Как сообщает tass.ru, здесь будет вестись подготовка кадров в направлении экономики замкнутого цикла. К настоящему моменту все участники ученого совета вуза уже поддержали учреждение такой кафедры РЭО. В дальнейших планах – организация целого комплекса базовых кафедр РЭО в университетах во всех субъектах РФ.
Буцаев напомнил, что двумя годами ранее появился консорциум “Экономика замкнутого цикла”, в составе которого уже числятся 21 университет, отраслевые организации, ведущие игроки отрасли обращения с ТКО. Скоординированная работа такого объединения должна минимизировать дефицит кадров путем разработки подходящих обучающих программ и организации специализированных кафедр в учебных заведениях.
По словам ректора Российского экономического университета Ивана Лобанова, Плехановский университет на правах члена консорциума начал готовить кадры в области экономики замкнутого цикла и зеленой экономики в целом. Объединение усилий с ППК “РЭО” поможет университету отредактировать обучающую программу таким образом, чтобы она с максимальной точностью подходила под запрос работодателей, а также увеличить количество научных инициатив в данной сфере.
Ранее стало известно, что ППК “РЭО” планирует создать систему обучения специалистов в целях развития в стране экономики замкнутого цикла. Оператор также заявил о необходимости разработки стратегии развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, которую планируется утвердить до конца этого года.