При столкновении Lexus с трактором в Екатеринбурге пострадали два человека

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Вечером 11 марта на улице Артинской произошло ДТП. Водитель иномарки, неверно рассчитав маневр, протаранил трактор, вследствие чего оказался зажат в поврежденном салоне. ДТП было допущено в тот момент, когда сельскохозяйственная техника совершала поворот. От столкновения элитная иномарка оказалась сильно помята, а трактор перевернулся. На место оперативно прибыли скорые, пожарные, полиция.
Извлечением водителя с помощью специального гидравлического инструмента занимались спасатели. Затем он был передан бригаде скорой помощи. В ДТП пострадал еще один человек, проводится расследование. Водитель трактора остался цел.