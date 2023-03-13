При столкновении Lexus с трактором в Екатеринбурге пострадали два человека

Вечером 11 марта на улице Артинской произошло ДТП. Водитель иномарки, неверно рассчитав маневр, протаранил трактор, вследствие чего оказался зажат в поврежденном салоне. ДТП было допущено в тот момент, когда сельскохозяйственная техника совершала поворот. От столкновения элитная иномарка оказалась сильно помята, а трактор перевернулся. На место оперативно прибыли скорые, пожарные, полиция.