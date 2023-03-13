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При столкновении Lexus с трактором в Екатеринбурге пострадали два человека

13 марта 2023, 05:39
Фото: 1MI
Два человека пострадали в Екатеринбурге при столкновении Lexus и спецтехники.

Вечером 11 марта на улице Артинской произошло ДТП. Водитель иномарки, неверно рассчитав маневр, протаранил трактор, вследствие чего оказался зажат в поврежденном салоне. ДТП было допущено в тот момент, когда сельскохозяйственная техника совершала поворот. От столкновения элитная иномарка оказалась сильно помята, а трактор перевернулся. На место оперативно прибыли скорые, пожарные, полиция.

Извлечением водителя с помощью специального гидравлического инструмента занимались спасатели. Затем он был передан бригаде скорой помощи. В ДТП пострадал еще один человек, проводится расследование. Водитель трактора остался цел.

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#Наталья Лушина#Авария#ГИБДД#ДТП#Полиция#Екатеринбург
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