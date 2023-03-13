Противостояние Минобороны и главы ЧВК «Вагнер» привлекло внимание украинских СМИ

Однако стоит отметить, что риторика Пригожина во многих случаях затрагивает деятельность властей РФ. В своем комментарии для журналиста The Wall Street Journal Томаса Гроува он не стал отвечать на прямые вопросы, однако его отказ прозвучал весьма дипломатично. При этом глава ЧВК «Вагнер» неоднократно был замечен в жесткой критике руководства Минобороны и Генштаба. Свою непримиримую позицию он транслирует и через своих подчиненных. При этом ответ Министерства обороны в подобных стычках абсолютно нейтрален — на самые жесткие претензии оно не реагирует, считая, что сейчас не стоит раздувать конфликт между двумя структурами. Особенно если учитывать, что позиции вагнеровцев на всех 800 километрах зоны боевого сопротивления — это не более 1,1% от всей территории, освобожденной Россией.