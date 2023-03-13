Противостояние Минобороны и главы ЧВК «Вагнер» привлекло внимание украинских СМИ

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Удалось установить, что на данный момент, в отличие от первых месяцев СВО, российская и украинская стороны передают только краткие официальные заявления. Примечательно, что в центре внимания СМИ все чаще стал оказываться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Как сообщают newizv.ru, он активно комментирует проблемы с военной логистикой и призывает Минобороны РФ поддерживать фланги во время наступления.
Журналисты предполагают, что комментарии Пригожина о том, что в Министерстве обороны его частную военную компанию пытаются задвинуть на вторые позиции, всячески отодвигая сроки доставки боеприпасов ЧВК для этого, можно расценивать как пиар. Так как очевидно, что расчет на то, что «газета выступила, а Генштаб принял меры», в ситуации СВО практически невозможен.
Набирая популярность в российских СМИ, Пригожин неизбежно попадает и в повестку украинского медиапространства. Все его громкие заявления были многократно процитированы киевскими новостными изданиями и военными экспертами. На этом фоне кажется, что если бы «смутьян» Пригожин не стал одной из главных фигур военной спецоперации, его стоило бы придумать для пропаганды и контрпропаганды соседнего государства, которое сейчас употребляет все больше уничижительных для России эпитетов.
Однако стоит отметить, что риторика Пригожина во многих случаях затрагивает деятельность властей РФ. В своем комментарии для журналиста The Wall Street Journal Томаса Гроува он не стал отвечать на прямые вопросы, однако его отказ прозвучал весьма дипломатично. При этом глава ЧВК «Вагнер» неоднократно был замечен в жесткой критике руководства Минобороны и Генштаба. Свою непримиримую позицию он транслирует и через своих подчиненных. При этом ответ Министерства обороны в подобных стычках абсолютно нейтрален — на самые жесткие претензии оно не реагирует, считая, что сейчас не стоит раздувать конфликт между двумя структурами. Особенно если учитывать, что позиции вагнеровцев на всех 800 километрах зоны боевого сопротивления — это не более 1,1% от всей территории, освобожденной Россией.