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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

Ребенок за рулем автомобиля в Екатеринбурге чуть не устроил ДТП

13 марта 2023, 04:51
Фото: 1MI

Отец посадил ребенка за руль автомобиля в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга посадил своего маленького сына за руль автомобиля. Он не справился с управлением и чуть не спровоцировал ДТП.

Машину заметил очевидец на выезде со стороны спорткомплекса «Калининец» на улицу Краснофлотцев. Далее автомобиль поехал на Таганскую.

По словам мужчины, машина в него чуть не врезалась. Когда он пригляделся, то увидел ребенка за рулем. На перекрестке с улицей Красных Командиров авто остановилось на красный сигнал. Мужчина догнал их и записал на видео, пишет Е1 со ссылкой на очевидца.

Роликом уже заинтересовались в ГИБДД Екатеринбурга. Там начата проверка. В ведомстве заявили, что детей нужно перевозить в специальном кресле и пристегнутыми. Такое поведение, как на видео, может привести к ДТП. Кроме того, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Екатеринбурге произошел другой случай. Муж местного блогера пустил за руль шестимесячного ребенка. Оказалось, что мужчина тоже ездит без прав.

Муж блогера из Екатеринбурга оштрафован за катание ребенка за рулем
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Автомобиль#Водитель#Нарушение#Происшествия#Новости УрФО
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