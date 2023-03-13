Ребенок за рулем автомобиля в Екатеринбурге чуть не устроил ДТП

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Машину заметил очевидец на выезде со стороны спорткомплекса «Калининец» на улицу Краснофлотцев. Далее автомобиль поехал на Таганскую.
По словам мужчины, машина в него чуть не врезалась. Когда он пригляделся, то увидел ребенка за рулем. На перекрестке с улицей Красных Командиров авто остановилось на красный сигнал. Мужчина догнал их и записал на видео, пишет Е1 со ссылкой на очевидца.
Роликом уже заинтересовались в ГИБДД Екатеринбурга. Там начата проверка. В ведомстве заявили, что детей нужно перевозить в специальном кресле и пристегнутыми. Такое поведение, как на видео, может привести к ДТП. Кроме того, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Екатеринбурге произошел другой случай. Муж местного блогера пустил за руль шестимесячного ребенка. Оказалось, что мужчина тоже ездит без прав.