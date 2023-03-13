Ребенок за рулем автомобиля в Екатеринбурге чуть не устроил ДТП

Роликом уже заинтересовались в ГИБДД Екатеринбурга. Там начата проверка. В ведомстве заявили, что детей нужно перевозить в специальном кресле и пристегнутыми. Такое поведение, как на видео, может привести к ДТП. Кроме того, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.