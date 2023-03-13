РЭО передаст средства от размещения облигаций на строительство мусорного комплекса

Posted Вчера, 15:12
Published Вчера, 15:12
Modified 6 марта 13:27
Updated 6 марта 13:27
Финансы, вырученные благодаря размещению выпуска, будут переданы на постройку объекта по обработке и утилизации мусора в Тульской области, за реализацию которого будет отвечать ООО РО «Восток». Как сообщает newsnn.ru, комплекс мощностью 300 тысяч тонн в год появится в Узловском районе. Его должны запустить к лету 2024 года. Суммарное количество вложений в данную инициативу будет достигать 1,8 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда рублей передаст ППК «РЭО».
Приобрести облигации смогут и физические лица. Облигации необходимо будет погасить до 20 декабря 2032 года.
Обеспечением по облигациям станут права требования по соглашению о займе между РЭО и РО «Восток». Погашение займа должно произойти в течение не более 10 лет. В РЭО подчеркнули, что необходимая валовая выручка на годы займа опустится до 500 миллионов рублей.
Статус якорного инвестора облигаций РЭО получил Россельхозбанк (РСХБ). Согласно сведениям кредитной организации, минимальная доходность РЭО по данному займу и будущим подобным проектам установлена на отметке в 50% ключевой ставки ЦБ РФ, которая в настоящее время равняется 7,5%.
При условии применения механизмов РЭО не исключается уменьшение ставки до 6,5 — 7,5% годовых на фоне 11,5 — 13,5% годовых у банков. Такими расчетами поделился глава компании Денис Буцаев.
По словам генерального директора ППК «РЭО», данный инструмент стало возможным использовать благодаря выделению бюджетных ассигнований по федпроекту «Комплексная система обращения с ТКО», которые были переданы на субсидирование 90% ключевой ставки регулятора при выплате накопленного купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО для финансирования таких инициатив.
На данный момент облигации РЭО нельзя отнести к зеленым. Буцаев рассказал, что присвоение облигациям статуса зеленых вправе совершать только организации, включенные в государственный реестр верификаторов. Он отметил, что присвоение данного статуса выпускам облигаций РЭО, которые включены в общую программу на 100 миллиардов рублей, будет происходить в отдельном порядке.
Ранее гендиректор РЭО уже рассказывал, что вплоть до 2024 года включительно благодаря применению ценных бумаг РЭО в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется привлечь не менее 90 миллиардов рублей. На рассмотрение оператору передали порядка 50 новых инициатив. За ближайшие 12 месяцев РЭО намеревается оказать финансовую поддержку примерно 20 проектам в Самарской, Магаданской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой областях, Приморье и ХМАО-Югре.