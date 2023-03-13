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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Родившийся в Донецке 50-летний житель Ивделя погиб на СВО

13 марта 2023, 09:22
Фото: 1MI
На спецоперации погиб житель Ивдельского городского округа. Прощание с ним проходит 13 марта в кинотеатре «Северный маяк».

Погибшего звали Александр Шитоев. Он родился в селе Новоселовка Донецкой области, а профессию получил в Серовском профтехучилище. О кончине бойца рассказали в администрации Ивдельского городского округа.

Срочную службу мужчина проходил в железнодорожных войсках, потом он устроился на работу в качестве водителя бульдозера, строил дороги в Свердловской области и ХМАО.

На СВО он пробыл с октября 2022 года. Погиб он 3 февраля 2023 года в Артемовске. В администрации отметили, что скорбят вместе с родственниками погибшего.

Житель Каменска-Уральского погиб в ходе СВО
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