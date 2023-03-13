Родившийся в Донецке 50-летний житель Ивделя погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Погибшего звали Александр Шитоев. Он родился в селе Новоселовка Донецкой области, а профессию получил в Серовском профтехучилище. О кончине бойца рассказали в администрации Ивдельского городского округа.
Срочную службу мужчина проходил в железнодорожных войсках, потом он устроился на работу в качестве водителя бульдозера, строил дороги в Свердловской области и ХМАО.
На СВО он пробыл с октября 2022 года. Погиб он 3 февраля 2023 года в Артемовске. В администрации отметили, что скорбят вместе с родственниками погибшего.