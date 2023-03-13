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Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Росгвардия решила продать восемь автомобилей по цене одной

13 марта 2023, 17:15
Фото: 1MI
Росгвардия выставила на торги восемь устаревших автомобилей из своего автопарка в Екатеринбурге по цене одной. Сумма стоимости всех машин составляет чуть больше двухсот тысяч рублей.

Автомобили продаются и в других городах Свердловской области. Так, автомобиль Lada Samara выставлен на торги в Кушве, Верхней Салде, Невьянске и Красноуфимске, начальная цена — от 12 до 16 тысяч рублей, пишет Е1.

В Североуральске за 34 тысячи рублей и в Екатеринбурге за 36 тысяч рублей продают УАЗ — модели 315196 и 315195.

Все выставленные на продажу автомобили с пробегом сотни тысяч километров и многочисленные поломками, при этом без обременений.

Напомним, в Нижнем Тагиле не состоялись торги «Седьмой каменной» больницы и женской консультации на Вагонке, которые были выставлены в ноябре 2022 года.

В Нижнем Тагиле не смогли найти покупателей «Седьмой каменной» больницы
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#Елизавета Зиборова#Торги#Автомобиль#Деньги#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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