Росгвардия решила продать восемь автомобилей по цене одной

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Автомобили продаются и в других городах Свердловской области. Так, автомобиль Lada Samara выставлен на торги в Кушве, Верхней Салде, Невьянске и Красноуфимске, начальная цена — от 12 до 16 тысяч рублей, пишет Е1.
В Североуральске за 34 тысячи рублей и в Екатеринбурге за 36 тысяч рублей продают УАЗ — модели 315196 и 315195.
Все выставленные на продажу автомобили с пробегом сотни тысяч километров и многочисленные поломками, при этом без обременений.
Напомним, в Нижнем Тагиле не состоялись торги «Седьмой каменной» больницы и женской консультации на Вагонке, которые были выставлены в ноябре 2022 года.