Семья школьницы из Тюмени требует взыскать со школы 500 тысяч за перелом позвоночника

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Происшествие случилось в 2022 году. Во время урока девочка выполняла кувырки и в какой-то момент упала на спину и, почувствовав боль, закричала. Учительница, подняв ребенка, оставила ее стоять рядом и продолжила урок, не сообщив о падении ни родителям, ни школьному врачу, ни классному руководителю, пишет «Наш город».
Дома школьница рассказала родителям о том, что случилось на физкультуре и пожаловалась на боль в спине. Ее отвезли в клинику. Рентген и МРТ выявили у девочки перелом трех грудных позвонков.
Родители обратились в суд, составив с помощью прокуратуры исковое заявление о размере выплаты в полмиллиона. Пострадавшая сторона выиграла первую инстанцию и поданную школой апелляцию. Однако возмещать причиненный ущерб администрация школы не спешит, подав кассацию.
Напомним, 25 января 2023 года трехлетняя девочка в детском саду во время прогулки хотела скатиться с горки, но зацепилась за ограждение. Пытаясь вылезти, девочка запуталась в шарфе, вследствие чего произошло удушье и ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело в отношении детского сада.