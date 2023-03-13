Семья школьницы из Тюмени требует взыскать со школы 500 тысяч за перелом позвоночника

Происшествие случилось в 2022 году. Во время урока девочка выполняла кувырки и в какой-то момент упала на спину и, почувствовав боль, закричала. Учительница, подняв ребенка, оставила ее стоять рядом и продолжила урок, не сообщив о падении ни родителям, ни школьному врачу, ни классному руководителю, пишет «Наш город».