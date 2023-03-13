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Семья школьницы из Тюмени требует взыскать со школы 500 тысяч за перелом позвоночника

13 марта 2023, 17:56
Фото: 1MI
Родители девочки, которая сломала три грудных позвонка во время урока физкультуры, требуют денежное взыскание с Борковской средней школы в Тюмени в размере 500 тысяч рублей.

Происшествие случилось в 2022 году. Во время урока девочка выполняла кувырки и в какой-то момент упала на спину и, почувствовав боль, закричала. Учительница, подняв ребенка, оставила ее стоять рядом и продолжила урок, не сообщив о падении ни родителям, ни школьному врачу, ни классному руководителю, пишет «Наш город».

Дома школьница рассказала родителям о том, что случилось на физкультуре и пожаловалась на боль в спине. Ее отвезли в клинику. Рентген и МРТ выявили у девочки перелом трех грудных позвонков.

Родители обратились в суд, составив с помощью прокуратуры исковое заявление о размере выплаты в полмиллиона. Пострадавшая сторона выиграла первую инстанцию и поданную школой апелляцию. Однако возмещать причиненный ущерб администрация школы не спешит, подав кассацию.

Напомним, 25 января 2023 года трехлетняя девочка в детском саду во время прогулки хотела скатиться с горки, но зацепилась за ограждение. Пытаясь вылезти, девочка запуталась в шарфе, вследствие чего произошло удушье и ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело в отношении детского сада.

Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге
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