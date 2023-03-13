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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Штормовые ветра надвигаются на Нижний Тагил

13 марта 2023, 10:53
Фото: МЧС по Свердловской области

Штормовые ветра надвигаются на Свердловскую область

В Нижнем Тагиле и Свердловской области синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 20 метров в секунду. Такая погода ожидается 14 марта.

Спасатели попросили свердловчан быть внимательными на улицах, сообщает МЧС по Свердловской области. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 или 112.

В этот же день, 14 марта, в Нижнем Тагиле прогнозируется -2 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Ближе к 14.00 уровень ультрафиолетового индекса приблизится к отметке «высокий». Геомагнитной активности и повышенного давления в природе не ожидается.

А 15 марта в городе ожидается до -5 градусов, при этом ветреность уменьшится до 9 метров в секунду.

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#Нижний Тагил#Ветер#Шторм#Погода#Синоптики#МЧС#Природа#Елена Озерова
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