Штормовые ветра надвигаются на Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Спасатели попросили свердловчан быть внимательными на улицах, сообщает МЧС по Свердловской области. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 или 112.
В этот же день, 14 марта, в Нижнем Тагиле прогнозируется -2 градуса. Это следует из данных сайта Гисметео. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
Ближе к 14.00 уровень ультрафиолетового индекса приблизится к отметке «высокий». Геомагнитной активности и повышенного давления в природе не ожидается.
А 15 марта в городе ожидается до -5 градусов, при этом ветреность уменьшится до 9 метров в секунду.