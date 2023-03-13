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Снос 8 аварийных домов в Нижнем Тагиле и пригороде обойдется почти в два раза дешевле

13 марта 2023, 12:10
Фото: 1MI
Работы по сносу восьми аварийных многоквартирных домов в Нижнем Тагиле и поселке Чащино обойдутся в 2,7 миллиона рублей. Начальная цена контракта составляла пять миллионов.

Всего на аукцион заявилось пять различных организаций. Победителем тендера стало ООО «Омега» из Нижнего Тагила. Компания снизила начальную цену контракта до 2,7 миллиона рублей. Именно эта фирма и будет заниматься демонтажом зданий.

ООО «Омега» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в мае 2018 года, директором является Мария Гаева. Основной вид деятельности организации — это услуги по доставке продуктов питания и рестораны. Однако, помимо этого компания также занимается разбором, сносом и строительством зданий, а также разработкой проектов для строительства.

За время работы ООО «Омега» выступало поставщиком в 13 контрактах на сумму 16,1 миллиона рублей. Из них договоров на 15,1 миллиона на снос домов было заключено с МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Все работы необходимо выполнить в течение 90 дней после заключения договора. Подрядчик огородит территорию, на которой будет производиться снос домов. Также, согласно документации, после демонтажа и вывоза мусора нужно восстановить нарушенное благоустройство.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область
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