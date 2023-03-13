Снос 8 аварийных домов в Нижнем Тагиле и пригороде обойдется почти в два раза дешевле

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Всего на аукцион заявилось пять различных организаций. Победителем тендера стало ООО «Омега» из Нижнего Тагила. Компания снизила начальную цену контракта до 2,7 миллиона рублей. Именно эта фирма и будет заниматься демонтажом зданий.
ООО «Омега» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в мае 2018 года, директором является Мария Гаева. Основной вид деятельности организации — это услуги по доставке продуктов питания и рестораны. Однако, помимо этого компания также занимается разбором, сносом и строительством зданий, а также разработкой проектов для строительства.
За время работы ООО «Омега» выступало поставщиком в 13 контрактах на сумму 16,1 миллиона рублей. Из них договоров на 15,1 миллиона на снос домов было заключено с МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.
Все работы необходимо выполнить в течение 90 дней после заключения договора. Подрядчик огородит территорию, на которой будет производиться снос домов. Также, согласно документации, после демонтажа и вывоза мусора нужно восстановить нарушенное благоустройство.