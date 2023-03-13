Снос 8 аварийных домов в Нижнем Тагиле и пригороде обойдется почти в два раза дешевле

ООО «Омега» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в мае 2018 года, директором является Мария Гаева. Основной вид деятельности организации — это услуги по доставке продуктов питания и рестораны. Однако, помимо этого компания также занимается разбором, сносом и строительством зданий, а также разработкой проектов для строительства.