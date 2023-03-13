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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:14

Спортсменка из Нижнего Тагила стала трехкратной победительницей «Кубка медной горы»

13 марта 2023, 11:12
Фото: 1MI
Состоялось соревнование «Кубок медной горы», на котором отличились жители Нижнего Тагила. Турнир состоялся в рамках «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Победила в соревновании Кристина Прокопьева и ее команда. Тагильские прыгуны с трамплина доказали, что они одни из лучших в сборной команде России, сообщает пресс-служба администрации города.

Состязания длились с пятницы по воскресенье. Поболеть за спортсменов могли все желающие. Свои возможности продемонстрировали еще и воспитанники СШОР «Аист». Они отлично показали себя как в индивидуальных соревнованиях, так и в командном состязании.

На трамплине среди мужчин Илья Маньков и Михаил Пуртов заняли четвертое и шестое, а победительница «Кубка медной горы» Кристина Прокопьева стала первой.

Во второй день турнира отличились Кристина Прокопьева, Ксения Пискунова, Илья Маньков и Михаил Пуртов. Они и выиграли турнир, а еще один воспитанник школы «Аист» Вадим Шишкин стал вице-чемпионом соревнований в миксте в составе команды «России-6».

В последний день приблизиться к лидерству удалось Михаилу Пуртову, который стал серебряным призером «Кубка медной горы».

По результатам состязаний тагильчанка Кристина Пискунова стала трехкратной победительницей «Кубка медной горы».

Поболел за спортсменов и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Впервые с победительницей Кристиной он пообщался в 2019 году, когда девушка представляла муниципалитет в русском туре «Синяя птица».

Прекрасно помню тот ясный мартовский день, когда Кристина под первым порядковым номером открывала прыжковую программу. Подняться на пьедестал тогда нашим не удалось. Подошел тогда к Кристине, поддержал ее, пожелал успехов, - вспомнил Владислав Пинаев. 
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