Спортсменка из Нижнего Тагила стала трехкратной победительницей «Кубка медной горы»

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Победила в соревновании Кристина Прокопьева и ее команда. Тагильские прыгуны с трамплина доказали, что они одни из лучших в сборной команде России, сообщает пресс-служба администрации города.
Состязания длились с пятницы по воскресенье. Поболеть за спортсменов могли все желающие. Свои возможности продемонстрировали еще и воспитанники СШОР «Аист». Они отлично показали себя как в индивидуальных соревнованиях, так и в командном состязании.
На трамплине среди мужчин Илья Маньков и Михаил Пуртов заняли четвертое и шестое, а победительница «Кубка медной горы» Кристина Прокопьева стала первой.
Во второй день турнира отличились Кристина Прокопьева, Ксения Пискунова, Илья Маньков и Михаил Пуртов. Они и выиграли турнир, а еще один воспитанник школы «Аист» Вадим Шишкин стал вице-чемпионом соревнований в миксте в составе команды «России-6».
В последний день приблизиться к лидерству удалось Михаилу Пуртову, который стал серебряным призером «Кубка медной горы».
По результатам состязаний тагильчанка Кристина Пискунова стала трехкратной победительницей «Кубка медной горы».
Поболел за спортсменов и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Впервые с победительницей Кристиной он пообщался в 2019 году, когда девушка представляла муниципалитет в русском туре «Синяя птица».
Прекрасно помню тот ясный мартовский день, когда Кристина под первым порядковым номером открывала прыжковую программу. Подняться на пьедестал тогда нашим не удалось. Подошел тогда к Кристине, поддержал ее, пожелал успехов, - вспомнил Владислав Пинаев.