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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Свердловчанин ударил ножом бывшую жену из-за разногласий в воспитании детей

13 марта 2023, 08:36
Фото: 1MI
Житель Первоуральска предстанет перед судом за попытку зарезать мать троих своих детей из-за разногласий в их воспитании.

Потерпевшая после ссоры отправилась укладывать спать младшего ребенка и тоже задремала. В это время ее бывший муж, неожиданно и неслышно войдя в комнату, нанес ей удар ножом, который пришелся на область головы. Крики раненой женщины услышал ее старший сын. Он вбежал в комнату и удерживал отца за ноги, благодаря чему матери удалось вырваться, дать нападавшему отпор и убежать.

Неизвестно, какого рода разногласия в вопросах воспитания привели бывших супругов к кровопролитию, однако тот факт, что мужчина в момент совершения преступления был пьян, усугубил ситуацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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#Наталья Лушина#Криминал#Происшествия#Ножевое ранение#Свердловская область#Первоуральск#Воспитание#Преступление
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