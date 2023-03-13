Свердловчанин ударил ножом бывшую жену из-за разногласий в воспитании детей

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Потерпевшая после ссоры отправилась укладывать спать младшего ребенка и тоже задремала. В это время ее бывший муж, неожиданно и неслышно войдя в комнату, нанес ей удар ножом, который пришелся на область головы. Крики раненой женщины услышал ее старший сын. Он вбежал в комнату и удерживал отца за ноги, благодаря чему матери удалось вырваться, дать нападавшему отпор и убежать.
Неизвестно, какого рода разногласия в вопросах воспитания привели бывших супругов к кровопролитию, однако тот факт, что мужчина в момент совершения преступления был пьян, усугубил ситуацию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.