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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:42

Свердловская область оказалась третьей в России по количеству взрывов бытового газа

13 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI
Свердловская область заняла третье место в топе регионов по количеству взрывов газа в жилых домах за период с 2017 года по 2023.

За прошедший период в области случилось семь взрывов. Лидером в этом рейтинге, составленном РИА «Новости», оказалась Московская область, в которой было 19 взрывов.

На втором месте оказалась Нижегородская область — в этом регионе было 12 случаев взрыва газа. Краснодарский край расположился на четвертой строчке рейтинга, а Москва на пятом — в столице было всего пять подобных случаев, сообщают РИА новости.

Напомним, в январе 2023 года в свердловском городе Полевской в одной из квартир жилого дома на первом этаже произошел взрыв газа. По мнению МЧС, причиной взрыва стало неаккуратное обращение с газовым баллоном, которым пользовалась хозяйка квартиры.

Взрыв прогремел в квартире в Полевском
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Новости УрФО#Взрыв газа#Происшествия
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