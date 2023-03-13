Свердловская область оказалась третьей в России по количеству взрывов бытового газа

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
За прошедший период в области случилось семь взрывов. Лидером в этом рейтинге, составленном РИА «Новости», оказалась Московская область, в которой было 19 взрывов.
На втором месте оказалась Нижегородская область — в этом регионе было 12 случаев взрыва газа. Краснодарский край расположился на четвертой строчке рейтинга, а Москва на пятом — в столице было всего пять подобных случаев, сообщают РИА новости.
Напомним, в январе 2023 года в свердловском городе Полевской в одной из квартир жилого дома на первом этаже произошел взрыв газа. По мнению МЧС, причиной взрыва стало неаккуратное обращение с газовым баллоном, которым пользовалась хозяйка квартиры.