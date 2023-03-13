Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Должностные лица, ответственные за ведение технического надзора, годом ранее — в 2022 году выдали дорожникам 420 предписаний по обоим направлениям, в 2021 — 492 предписания, в 2020 — 366 предписаний и в 2019 — 384 предписания.
В 2022 году дорожникам Свердловской области выписали 6,8 млн штрафов, в 2021 — 6,2 млн рублей, в 2020 — 2,6 млн рублей и в 2019 году — 2,2 млн рублей. Добавим, что с 2020 по 2023 год ГКУ СО «Управление автодорог» заключило три госконтракта с подрядчиками — ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», ООО «Уралдор» Технологии»» и АО «Свердловскавтодор».
Интересно, что с 2019 года было выполнено 9 ремонтов, в том числе капитальных, участков и путепроводов трассы «Екатеринбург — Серов». Гарантийные сроки работ заканчиваются в 2026–2028 годах.
После разработки проектных документаций, с учетом финансовой возможности, будет рассмотрен вопрос о включении объекта в государственную программу Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года», утвержденную постановлением правительства Свердловской области от 25.01.2018 №28-ПП, — сообщил движению «Тагил без ям» заместитель министра транспорта Денис Чагаев.
По официальным данным, с 1 января 2019 года по декабрь 2022 года на так называемой «трассе смерти» произошло 1299 ДТП, в которых погибли 67 человек и травмировались 349. Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции фиксировали неудовлетворительные дорожные условия, а также недостатки зимнего содержания. Об этом ведомство сообщило общественному движению «Тагил без ям» в официальном ответе.