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Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года

13 марта 2023, 09:18
Фото: 1MI
С начала 2023 года дорожники Свердловской области получили 76 предписаний за содержание трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». За этот срок к ним применено 905,5 тысячи рублей штрафных санкций за недостатки содержания. Об этом сообщили общественникам в Минтранспорта региона.

Должностные лица, ответственные за ведение технического надзора, годом ранее — в 2022 году выдали дорожникам 420 предписаний по обоим направлениям, в 2021 — 492 предписания, в 2020 — 366 предписаний и в 2019 — 384 предписания.

В 2022 году дорожникам Свердловской области выписали 6,8 млн штрафов, в 2021 — 6,2 млн рублей, в 2020 — 2,6 млн рублей и в 2019 году — 2,2 млн рублей. Добавим, что с 2020 по 2023 год ГКУ СО «Управление автодорог» заключило три госконтракта с подрядчиками — ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», ООО «Уралдор» Технологии»» и АО «Свердловскавтодор».

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Интересно, что с 2019 года было выполнено 9 ремонтов, в том числе капитальных, участков и путепроводов трассы «Екатеринбург — Серов». Гарантийные сроки работ заканчиваются в 2026–2028 годах.

После разработки проектных документаций, с учетом финансовой возможности, будет рассмотрен вопрос о включении объекта в государственную программу Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года», утвержденную постановлением правительства Свердловской области от 25.01.2018 №28-ПП, — сообщил движению «Тагил без ям» заместитель министра транспорта Денис Чагаев.
На «трассе смерти» Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов за 3 года погибло 67 человек
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По официальным данным, с 1 января 2019 года по декабрь 2022 года на так называемой «трассе смерти» произошло 1299 ДТП, в которых погибли 67 человек и травмировались 349. Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции фиксировали неудовлетворительные дорожные условия, а также недостатки зимнего содержания. Об этом ведомство сообщило общественному движению «Тагил без ям» в официальном ответе.

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