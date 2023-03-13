Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года

По официальным данным, с 1 января 2019 года по декабрь 2022 года на так называемой «трассе смерти» произошло 1299 ДТП, в которых погибли 67 человек и травмировались 349. Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции фиксировали неудовлетворительные дорожные условия, а также недостатки зимнего содержания. Об этом ведомство сообщило общественному движению «Тагил без ям» в официальном ответе.