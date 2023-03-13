Свердловские военные записали обращение к президенту РФ

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что подразделение, в котором находятся военные, не относится к зоне ответственности центрального военного округа, где служит большинство их подопечных, и никаких звонков от этой бригады не было.
Также омбудсмен заявила, что в последнее время поступило еще несколько обращений от военных из других российских регионов. Мерзлякова обратилась с просьбой к главе Мобильной Приемной Уполномоченного в зоне специальной военной операции Евгения Тетерина узнать, по какой причине было сделано видеообращение.
Напомним, в декабре 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что в ходе частичной мобилизации много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила. Люди обращались и к нему, и на «горячую линию». Этот вопрос, по словам губернатора, был решен и работа наладилась.