Свердловские военные записали обращение к президенту РФ

Напомним, в декабре 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что в ходе частичной мобилизации много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила. Люди обращались и к нему, и на «горячую линию». Этот вопрос, по словам губернатора, был решен и работа наладилась.