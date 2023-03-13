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Свердловские военные записали обращение к президенту РФ

13 марта 2023, 05:42
Фото: 1MI
Военнослужащие из Свердловской области записали обращение к главе России, где рассказали о ряде проблем, с которыми им прихходится сталкиваться во время службы.

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что подразделение, в котором находятся военные, не относится к зоне ответственности центрального военного округа, где служит большинство их подопечных, и никаких звонков от этой бригады не было.

Также омбудсмен заявила, что в последнее время поступило еще несколько обращений от военных из других российских регионов. Мерзлякова обратилась с просьбой к главе Мобильной Приемной Уполномоченного в зоне специальной военной операции Евгения Тетерина узнать, по какой причине было сделано видеообращение.

Напомним, в декабре 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что в ходе частичной мобилизации много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила. Люди обращались и к нему, и на «горячую линию». Этот вопрос, по словам губернатора, был решен и работа наладилась.

Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»
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