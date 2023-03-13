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Свердловский боец ЧВК «Вагнер» погиб во время СВО

13 марта 2023, 15:41
Фото: 1MI
33-летний боец ЧВК «Вагнер» из свердловского поселка Арти погиб во время СВО, куда в конце сентября 2022 года ушел добровольцем. 13 марта 2023 года состоялись похороны погибшего.

Неделей ранее на спецоперацию отправился брат свердловчанина. Узнав о смерти близкого родственника, мужчина приехал домой на похороны, пишет Е1.

По словам заместителя главы администрации поселка городского типа Арти Сергея Токарева, была организована торжественная церемония прощания с погибшим. Похороны были в здании бывшего дома культуры.

У 33-летнего мужчины остались жена и двое детей: сын и дочь.

Напомним, 3 февраля 2023 года в ходе спецоперации погиб 50-летний уроженец Донецка, живший последние годы в Ивделе. С ним простились 13 марта 2023 года в кинотеатре «Северный маяк».

Родившийся в Донецке 50-летний житель Ивделя погиб на СВО
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