Свердловский боец ЧВК «Вагнер» погиб во время СВО

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Неделей ранее на спецоперацию отправился брат свердловчанина. Узнав о смерти близкого родственника, мужчина приехал домой на похороны, пишет Е1.
По словам заместителя главы администрации поселка городского типа Арти Сергея Токарева, была организована торжественная церемония прощания с погибшим. Похороны были в здании бывшего дома культуры.
У 33-летнего мужчины остались жена и двое детей: сын и дочь.
Напомним, 3 февраля 2023 года в ходе спецоперации погиб 50-летний уроженец Донецка, живший последние годы в Ивделе. С ним простились 13 марта 2023 года в кинотеатре «Северный маяк».