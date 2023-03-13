«Талисманы добра» изготовили для участников СВО школьники Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В нашем городе талисманом стал «Тагильский поднос». На расписанной поделке дети оставляют надпись «С любовью из Нижнего Тагила». Акцию в поддержку российских бойцов по всей стране проводит РДДМ «Движение первых».
Так, третьеклассники из школы № 32 изготавливали поделки на уроках ИЗО вместе с учителем и классным руководителем. Учащиеся второго класса школы № 95 также подготовили 22 «Талисмана добра».
Кроме того, мастер-классы для ребят, желающих поддержать российских военнослужащих, проводят активисты студенческого педагогического отряда «Империо» НТГСПИ. Все талисманы будут переданы бойцам на фронт.