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«Талисманы добра» изготовили для участников СВО школьники Нижнего Тагила

13 марта 2023, 15:55
Фото: МАОУ СОШ № 32 ВКонтакте
Школьникам Нижнего Тагила проводят мастер-классы по изготовлению «Талисманов добра». Они будут отправлены военнослужащим, находящимся на специальной военной операции.

В нашем городе талисманом стал «Тагильский поднос». На расписанной поделке дети оставляют надпись «С любовью из Нижнего Тагила». Акцию в поддержку российских бойцов по всей стране проводит РДДМ «Движение первых».

Так, третьеклассники из школы № 32 изготавливали поделки на уроках ИЗО вместе с учителем и классным руководителем. Учащиеся второго класса школы № 95 также подготовили 22 «Талисмана добра».

Фото: МАОУ СОШ № 32 ВКонтакте

Кроме того, мастер-классы для ребят, желающих поддержать российских военнослужащих, проводят активисты студенческого педагогического отряда «Империо» НТГСПИ. Все талисманы будут переданы бойцам на фронт.

«Талисманы добра» передадут бойцам на СВО школьники из Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Общество#Операция на Украине#Школьники#Акция#Военные#Талисман#Тагильский поднос#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети
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