Терапевт рассказала о причинах переедания

Терапевт отметила, что человек может переедать, если не чувствует насыщение. К примеру, когда прием пищи происходит при просмотре телевизора, работе за компьютером, при общении с другими людьми. Еще одним нездоровым признаком является употребление пищи при негативных эмоциях - во время страха, злости, обиды или скуки.