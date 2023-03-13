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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Терапевт рассказала о причинах переедания

Сегодня, 09:59
Терапевт Ольга Чиркова рассказала, что основными причинами переедания является боязнь голода и поздний прием пищи.

Как пишет NEWS.ru, Ольга Чиркова назвала среди основных причин переедания частые мысли о еде и ощущение голода, даже при регулярных приемах пищи. При этом, привычка съедать “что-то вкусное” при сытости может привести к обжорству.

Также к перееданию может привести поздний прием пищи при условии, что употребление блюд после 23:00 является нормой.

“Если после еды вам часто бывает плохо, например, вы ощущаете тошноту, тяжесть и сонливость. Если вы знаете, что едите сверх меры, но ничего не можете с этим поделать, — объяснила Чиркова.

Терапевт отметила, что человек может переедать, если не чувствует насыщение. К примеру, когда прием пищи происходит при просмотре телевизора, работе за компьютером, при общении с другими людьми. Еще одним нездоровым признаком является употребление пищи при негативных эмоциях - во время страха, злости, обиды или скуки.

К перееданию могут привести и нарушения сна, поскольку активные пищеварительные процессы не дают справиться с энергией или когда у человека упала работоспособность, повысилось чувство тревоги.

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