В 2023 году правила приема детей в первый класс в Екатеринбурге меняются

Среди льготников появилась еще одна категория — это братья и сестры, проживающие в разных семьях. У них есть право быть зачисленными в одну школу в числе первых. Кроме того, на льготы при записи в школу могут рассчитывать первоклассники, чьи старшие братья или сестры, уже обучаются в данной школе. Речь идёт о зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам начального обучения. Родителям в этом случае надлежит предоставить документы, которые подтвердят этот факт.