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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В 2023 году правила приема детей в первый класс в Екатеринбурге меняются

13 марта 2023, 13:33
Фото: 1MI
Если раньше в Екатеринбурге сроки записи в первый класс могли варьироваться в зависимости от района, то теперь запись начнется для всех в одно время.

Ровно в полночь 1 апреля родители или законные представители будущих первоклассников могут начинать подавать заявления на поступление в первый класс. А заполнить черновик заявления можно будет на «Госуслугах» уже с 15 марта. Подтверждается оно в МФЦ и ЦМУ.

Среди льготников появилась еще одна категория — это братья и сестры, проживающие в разных семьях. У них есть право быть зачисленными в одну школу в числе первых. Кроме того, на льготы при записи в школу могут рассчитывать первоклассники, чьи старшие братья или сестры, уже обучаются в данной школе. Речь идёт о зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам начального обучения. Родителям в этом случае надлежит предоставить документы, которые подтвердят этот факт.

По словам Екатерины Сибирцевой, замглавы Екатеринбурга, для будущих первоклассников уже подготовлено 24 600 мест.

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#Наталья Лушина#Дети#Школа#1 сентября#Первоклассники#Екатеринбург#Свердловская область
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