В 2023 году правила приема детей в первый класс в Екатеринбурге меняются

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Ровно в полночь 1 апреля родители или законные представители будущих первоклассников могут начинать подавать заявления на поступление в первый класс. А заполнить черновик заявления можно будет на «Госуслугах» уже с 15 марта. Подтверждается оно в МФЦ и ЦМУ.
Среди льготников появилась еще одна категория — это братья и сестры, проживающие в разных семьях. У них есть право быть зачисленными в одну школу в числе первых. Кроме того, на льготы при записи в школу могут рассчитывать первоклассники, чьи старшие братья или сестры, уже обучаются в данной школе. Речь идёт о зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам начального обучения. Родителям в этом случае надлежит предоставить документы, которые подтвердят этот факт.
По словам Екатерины Сибирцевой, замглавы Екатеринбурга, для будущих первоклассников уже подготовлено 24 600 мест.